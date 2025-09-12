PRESIDENTE FUGATTI RISPONDE A CONSIGLIERE DEGASPERI (ONDA) * POLIZIA LOCALE – LEGGE PAT: «IN CORSO L’IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI TECNOLOGICI, PER UN MIGLIOR CONTROLLO DEL TERRITORIO»

08.37 - venerdì 12 settembre 2025

Interrogazione a risposta scritta n. 787

Pubblica sicurezza e Provincia di Trento: quali iniziative e quali risultati?

La Legge provinciale sulla Polizia locale (l.p. n. 8/2005) attribuisce una serie di funzioni e responsabilità alla Provincia e al suo Presidente. Il presidente della Provincia, per esempio, presiede la conferenza provinciale per l’attuazione di politiche integrate per la sicurezza che dovrebbe proporre le linee da perseguire in materia di sicurezza integrata e gli obiettivi.

A questa si affianca la commissione composta da dirigenti delle strutture coinvolte con finalità di monitoraggio degli interventi provinciali.

Ancora, la Provincia stipula accordi con lo Stato e gli enti locali per favorire il coordinamento degli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del territori provinciale.

La Provincia istituisce inoltre l’osservatorio per la sicurezza quale strumento consultivo, di proposta e di supporto. Dal punto di vista finanziario la Provincia può concedere contributi per la realizzazione di progetti di rilievo provinciale, da parte di soggetti pubblici e privati, volti ad agevolare la soluzione di problemi di sicurezza nonché appositi contributi agli enti locali per progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana, volti al miglioramento delle condizioni di ordinata e civile convivenza anche nelle aree del territorio provinciale più interessate da fenomeni di degrado urbano, definite con deliberazione della Giunta.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

1) la composizione della conferenza provinciale per l’attuazione di politiche integrate per la sicurezza, le date delle sedute e il dettaglio delle proposte e degli obiettivi scaturiti dalla stessa;

2) la composizione della commissione prevista dal comma 2 dell’articolo 5 della l.p. n. 8/2005, le risultanze del monitoraggio effettuato nonché le proposte elaborate dalla stessa;

3) la composizione dell’osservatorio per la sicurezza, le date delle sedute e le risultanze delle attività dello stesso con particolare riferimento al monitoraggio e alle proposte;

4) il dettaglio delle risorse destinate alle previsioni dei commi 1, 3 e 5 quater dell’articolo 7 della l.p. n. 8/2005;

5) le aree interessate da fenomeni di degrado urbano definite ai sensi del comma 5 quater della l.p. citata;

6) quali sono gli accordi in vigore ai sensi dell’articolo 6 della legge citata con indicazione dell’oggetto, della data di sottoscrizione e dei risultati ottenuti.

Filippo Degasperi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Onda)

Risposta all’interrogazione a risposta scritta n. 787/XVII – “Pubblica sicurezza e Provincia: quali iniziative e quali risultati?”.

In risposta ai quesiti formulati con l’interrogazione evidenziata in oggetto, relativi allo stato di attuazione del sistema integrato di sicurezza prefigurato dalla legge provinciale n. 8 del 2005 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale) comunico quanto segue.

La sicurezza è per la Giunta provinciale un tema centrale della XVII legislatura, lo testimoniano le previsioni contenute nei vari strumenti di programmazione di livello strategico adottati dal governo provinciale a partire dagli indirizzi stabiliti nei Documenti di programmazione economico-finanziaria e, da ultimo, nella Strategia provinciale della XVII Legislatura (approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 990 del 28 giugno 2024), la quale, nell’ambito dell’Obiettivo 10.3 “Sicurezza dei cittadini garantita attraverso la prevenzione e il contrasto dell’illegalità in tutte le sue manifestazioni”, indica la necessità di fornire risposte istituzionali attraverso “forme di coordinamento e misure di intervento congiunto” e di intraprendere un “percorso di confronto e raffronto con tutti i soggetti istituzionali coinvolti”.

Detti indirizzi trovano conferma anche nel Documento di Economia e Finanza Provinciale 2026-2028 (approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 936 del 4 luglio 2025) che prevede, nello specifico, all’interno dell’Area strategica 10, l’Obiettivo di medio-lungo periodo n. 10.3 “Sicurezza dei cittadini garantita attraverso la prevenzione e il contrasto dell’illegalità in tutte le sue manifestazioni” per la cui attuazione si prevedono – in considerazione della trasversalità delle tematiche trattate, della pluralità degli attori istituzionali che per differenti competenze e funzioni intervengono sulla scena della sicurezza del territorio, e in una ottica coordinata e integrata – “politiche di sviluppo e di prevenzione in ambito sociale, ambientale ed economico, che concorrono sinergicamente all’ordinata e civile convivenza, anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà”.

In tale contesto e con riguardo alle risorse destinate al finanziamento delle iniziative previste della legge provinciale n. 8 del 2005 si evidenzia che la Giunta provinciale – a seguito della trasmissione da parte del Comune di Trento (con nota n. 22624 del 3 febbraio 2016) del progetto di attivazione sperimentale, nell’ambito del corpo intercomunale di polizia locale Trento-Bondone, di un’apposita unità specializzata nella prevenzione e gestione di situazioni di degrado urbano che incidono negativamente sul livello e la percezione della sicurezza dei cittadini, e della contestuale richiesta del finanziamento provinciale – ha approvato, con propria deliberazione n. 775/2016, la attivazione, in forma sperimentale per 2 anni (ottobre 2016-ottobre 2018) del “Progetto di Sicurezza urbana per la prevenzione e il presidio del territorio del Comune di Trento” prevedendo l’istituzione della Unità operativa antidegrado nell’ambito del Corpo intercomunale di polizia locale Trento-Bondone.

Con specifico riferimento al comma 5 quater dell’articolo 7 della legge provinciale n. 8/2005 si comunica che la Giunta provinciale – visto altresì l’articolo 9 bis della legge provinciale 27 giugno 2005 n. 8 introdotto con la legge provinciale n. 18 del 29 dicembre 2017 – ha provveduto con propria deliberazione n. 1516 del 24 agosto 2018 ha stabilire i criteri per la definizione delle aree del territorio provinciale più interessate da fenomeni di degrado urbano, sulla base degli indicatori di degrado fisico e sociale nonché i criteri di finanziamento per eventuali progetti di sicurezza urbana presentati dai comuni trentini.

Il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2018 viene integrato per destinare una quota del Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali (FSSC) costituito ai sensi dell’art. 6 bis della legge provinciale n. 36/1993, al consolidamento di progetti di sicurezza urbana. I Protocolli in materia di finanza locale per gli esercizi successivi (2019–2025) hanno stanziato l’importo di euro 405.000,00 quale quota destinata ai progetti di sicurezza urbana consolidati. La Giunta provinciale ha finanziato il Progetto di Sicurezza urbana per la prevenzione e il presidio del territorio del Comune di Trento per gli anni dal 2018 al 2024 (deliberazioni n.1521/2018, n. 620/2019, n. 1246/2021, n. 2220/2022, n.1881/2023, n. 1940/2024).

Sempre in ordine alle risorse destinate al finanziamento di servizi e attività inerenti alla sicurezza, si rappresenta che i Protocolli in materia di finanza locale per gli anni 2019– 2025 hanno previsto nell’ambito del Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali appositi stanziamenti finalizzati alla componente “polizia locale” così quantificati: polizia locale–quota = euro 6.200.000,00; polizia locale–oneri contrattuali = euro 2.550.000,00.

Altra forma di sostegno assicurata dalla Provincia alla funzione comunale di polizia locale è costituita dal finanziamento della formazione degli addetti – obbligatoria annuale per un importo pari a circa 240.000 euro e facoltativa su eventuale proposta e tematica specifica – sulla base di linee guida elaborate ed approvate dal Comitato tecnico di polizia locale e di programmi di formazione ed aggiornamento formulati e proposti dal Consorzio dei Comuni Trentini.

In merito agli accordi per la promozione del coordinamento degli interventi in materia di sicurezza (articolo 6 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8) si ritiene di evidenziare che dal 2016 è iniziata una collaborazione tra il Commissario del Governo per la Provincia di Trento, la Provincia autonoma di Trento e il Consorzio dei Comuni Trentini che ha portato a sottoscrivere, il 7 dicembre 2016, uno specifico “ Protocollo d’Intesa per la sicurezza nella Provincia di Trento” nella condivisa consapevolezza che per assicurare un efficace controllo del territorio diventa fondamentale la capacità di fare rete tra le Istituzioni impegnate sul fronte della sicurezza dei cittadini e di porre in essere azioni sinergiche per valorizzare tutti gli strumenti a disposizione e per supportare il lavoro di tutte le forze dell’ordine.

Il Protocollo di intesa sottoscritto al fine di sviluppare la collaborazione interistituzionale con iniziative finalizzate, tra l’altro, alla implementazione di sistemi tecnologici per conseguire un miglior controllo del territorio, ha stabilito, in particolare:

• l’impegno della Provincia a “promuovere e finanziare la realizzazione di un complesso sistema integrato di controllo del territorio attraverso la mappatura, la georeferenziazione, l’implementazione e la razionalizzazione dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio provinciale da riconnettere con le Sale/Centrali operative delle Forze dell’Ordine, per consentire, in tempo reale, la visione e il prelievo delle immagini, sia a scopi preventivi che di contrasto alle fenomenologie criminose. Tale sistema potrà prevedere le funzionalità di analisi basate su una visione georeferenziata per favorire monitoraggi basati su percorsi stradali, accessi territoriali o altri luoghi urbani di interesse pubblico in ambito provinciale. Tale sistema potrà essere integrato al fine di soddisfare ulteriori esigenze rappresentate dalle parti.” (art. 2, comma 2);

• la costituzione “…presso il Commissariato del Governo, di un apposito tavolo tecnico al quale partecipano il Commissariato del Governo con i rappresentanti di Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri e Comando Provinciale della Guardia di Finanza, la Provincia Autonoma di Trento con i partner da questa individuati in Trentino Network s.r.l., Fondazione Bruno Kessler, Trentino Trasporti S.p.A., il Consiglio delle Autonomie locali con il Consorzio dei Comuni Trentini.” (art. 2, comma 3);

Nel contesto descritto è stata formalizzata da Trentino Network Srl (oggi Trentino Digitale SpA) la proposta progettuale relativa agli interventi di collegamento e adeguamento delle Centrali Operative delle Forze dell’Ordine (collegamento banda larga – rete MPLS), di attivazione di un sistema di varchi territoriali di lettura targhe e di attivazione di un Sistema Centralizzato Provinciale Targhe e Transiti – SICT e Sistemi installati presso gli Enti Locali e un Sistema centrale SCNTT.

In continuità con tale linea di azione, il “Protocollo d’intesa per la sicurezza nella Provincia di Trento” è stato rinnovato a fine 2022 – la Giunta provinciale ha approvato lo schema con la deliberazione n. 2118 del 25 novembre 2022 – per una durata di tre anni dalla sottoscrizione ed è tacitamente rinnovabile alla scadenza, salvo diversa volontà delle parti. Il Protocollo vigente – ribaditi gli obiettivi generali verso i quali orientare prioritariamente la collaborazione fra i Firmatari e le attività da realizzare per rendere operativi i sistemi tecnologici finalizzati a conseguire un migliore controllo coordinato del territorio e a implementare il sistema informativo statistico sulla sicurezza (comprensivo di indicatori di criminalità e di disagio urbano) allo scopo di intervenire con azioni mirate – ha previsto, per favorire l’attuazione degli impegni reciprocamente assunti, la costituzione presso il Commissariato del Governo, di una “cabina di regia” col compito, tra l’altro, di:

◦ analizzare le priorità di intervento per la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza a favore dei Comuni, fornendo per gli stessi anche delle linee guida per favorirne l’integrazione e la convergenza verso soluzioni standard condivise, ferma restando l’analisi ultima e la relativa autorizzazione da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica;

◦ valutare la necessità delle Forze dell’Ordine ed i requisiti tecnici e funzionali riguardo un sistema integrato di controllo del territorio che sia accessibile dalle Sale/Centrali operative e che consenta l’accesso da remoto, per via applicativa, dei sistemi di videosorveglianza, su base georeferenziata.

Con specifico riguardo al contrasto di fenomeni criminosi e delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e imprenditoriale trentino, si segnala l’accordo siglato nel dicembre 2024 – tra Commissario del Governo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento – Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo e Presidente della Provincia autonoma di Trento – col quale le parti firmatarie si impegnano a condividere informazioni utili al contrasto della criminalità organizzata attraverso la piattaforma di analisi dei dati e business intelligence di ultima generazione.

Per quanto riguarda la Conferenza provinciale per l’attuazione di politiche integrate per la sicurezza disciplinata dall’articolo 4 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, si informa che la stessa non è stata istituita nel corso delle ultime tre legislature. Analogamente, anche l’istituzione, peraltro facoltativa, della Commissione prevista dall’articolo 5, comma 2, della legge provinciale n. 8/2005 non ha avuto luogo.

Con riferimento all’Osservatorio per la sicurezza, strumento consultivo e di proposta istituito con atto deliberativo della Giunta provinciale n. 1979 di data 18 agosto 2009, si rappresenta che già nel corso della XV legislatura, la Giunta provinciale – con la deliberazione n. 1321/2017 recante “Razionalizzazione degli Osservatori e delle attività di produzione statistica.” – ha disposto che l’attività statistica dell’osservatorio in argomento sia coordinata dall’Istituto di statistica della Provincia (ISPAT).

L’approccio sopra descritto è, in sintesi, riconducibile a una revisione delle priorità operative in materia, che ha privilegiato per il settore della sicurezza, anziché la costituzione di ulteriori organi collegiali, il ricorso a strumenti di coordinamento diversi e, in particolare, il confronto diretto con i soggetti istituzionali e la “Revisione e aggiornamento del sistema integrato di sicurezza e della disciplina della polizia locale”.

Confidando di avere corrisposto in maniera adeguata ai quesiti formulati, si coglie l’occasione per salutare cordialmente.

dott. Maurizio Fugatti

Presidente Provincia autonoma Trento