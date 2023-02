PRESENTAZIONE LIBRO “SOLO” DI RICCARDO NENCINI * DIALOGO SU GIACOMO MATTEOTTI: « CON SINDACO IANESELLI – ASSESSORE PANETTA – ALESSANDRO PIETRACCI – DONATELLA CONZATTI (TRENTO – 16/2 ORE 17.30) »

18.02 - sabato 11 febbraio 2023

“ASSUEFAZIONE” DIALOGO SU GIACOMO MATTEOTTI. Presentazione del libro “SOLO” di e con RICCARDO NENCINI. GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO 2023 ORE 17.30 PALAZZO GEREMIA – SALA FALCONETTO VIA BELENZANI, 20 TRENTO.

Ricordiamo per non dimenticare. Ricordiamo per evitare di ripetere tragici errori. “Assuefazione” è il titolo dedicato a una riflessione storica e di prospettiva sul carattere di coloro che non vogliono cedere alle mode, alla convenienza, alla maggioranza fluttuante del qui ed ora.

Relatori:

Riccardo Nencini – scrittore, già parlamentare italiano ed europeo

Donatella Conzatti – coordinatrice regionale Italia Viva, già senatrice della Repubblica

Saluti istituzionali: Franco Ianeselli, sindaco di Trento; Salvatore Panetta, assessore del Comune di Trento; Alessandro Pietracci, segretario provinciale partito socialista italiano.

“Quando accade che anche in una Terra Autonoma, che ha ritrovato vita grazie alla propria speciale unicità, sfondano modelli omologanti o centralisti. Quando chi amministra confonde il ruolo delle Istituzioni con quello dei partiti. Quando alle parole che tracciano una rotta di futuro si sostituiscono silenzi, polemiche, tattica. Ecco quello è il momento giusto per suonare un campanello d’allarme. L’assuefazione è il punto di non ritorno. Vogliamo tradurre il pericolo in pensieri e progetti che rigenerano. Per questo sarà con noi un ospite, una guida politica e uno scrittore. Riccardo Nencini racconterà del coraggio e della solitudine di chi ha combattuto l’assuefazione: Giacomo Matteotti”, Donatella Conzatti, coordinatrice regionale Italia Viva, già Senatrice della Repubblica.