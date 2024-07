POSTE ITALIANE * ROMA – “CREATORI DI SUCCESSO”: «UN PREMIO AI PORTALETTERE DELLE VALLI GIUDICARIE (CENTRO DISTRIBUZIONE TIONE – TN)»

15.58 - martedì 2 luglio 2024

Un importante riconoscimento è arrivato per il centro di distribuzione di Tione di Trento nell’incontro celebrativo “Creatori di successo”, che si è svolto nella sede di Poste Italiane a Roma nei giorni scorsi. Nell’occasione sono state infatti premiate le migliori filiali e i centri di distribuzione di tutta Italia che nel 2023 si sono distinti per i risultati di eccellenza raggiunti nel settore della logistica.

In particolare, il centro di distribuzione di Tione di Trento ha raggiunto e superato gli obiettivi assegnati nella categoria “NPS pacchi” che misura il grado di soddisfazione del cliente destinatario.

Per conto delle portalettere e dei portalettere delle valli Giudicarie, il riconoscimento è stato ritirato dalla responsabile del centro di distribuzione, Rina Fioroni: “Con tanto orgoglio ed emozione ho ritirato il premio relativo all’indicatore Nps (Net Promoter Score) pacchi; un obiettivo che apprezza le migliori performance sulla soddisfazione e sulla qualità del servizio di consegna pacchi percepita dal cliente. Il premio è il risultato del nostro affiatamento, di una squadra coesa che lavora in armonia focalizzando l’attenzione sulle esigenze di ogni cliente di Poste Italiane. Un ringraziamento all’Azienda, che attraverso questo tipo di iniziative dà la possibilità anche ad un piccolo centro delle montagne trentine, di emergere e farsi notare, come in questa occasione.”

L’ufficio di Tione vanta inoltre un’elevata presenza femminile: sei donne (compresa la direttrice e otto uomini. Il centro di distribuzione si occupa di consegnare lettere e pacchi nei comuni di Tione di Trento, Tre Ville, Borgo Lares, Sella Giudicarie, Valdaone, Porte di Rendena, Spiazzo, Strembo, Caderzone, Bocenago, Giustino, Pinzolo (compresi S. Antonio di Mavignola e Madonna di Campiglio) e Carisolo.

Poste Italiane riconosce e sottolinea il ruolo fondamentale ricoperto da figure come portalettere e corrieri, che ogni giorno contribuiscono attivamente alla costruzione del successo dell’Azienda nel settore della logistica, settore diventato chiave per l’evoluzione del paese e la connessione dei territori.

All’evento celebrativo erano presenti i responsabili della sede centrale di Roma di Poste Italiane e i direttori dei centri di distribuzione con le migliori performance, ed è stato seguito da centinaia di dipendenti attraverso una diretta streaming sulla intranet aziendale.