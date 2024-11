POSTE ITALIANE * PROVINCIA TRENTO: «CONTINUA A CRESCERE L’E-COMMERCE, TUTTI PRONTI PER IL PICCO DEL BLACK FRIDAY»

19.29 - giovedì 21 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Crescono ancora i volumi delle consegne effettuate da Poste Italiane, una forte crescita durante tutto il 2024 che a ottobre nella provincia di Trento ha raggiunto un +43%.

Un risultato reso possibile grazie all’efficienza della rete di distribuzione di Poste Italiane che nella provincia di Trento può contare su un modello di recapito innovativo composto da 10 Centri di Distribuzione e una flotta di 369 mezzi, di cui 74 interamente green.

“Poste Italiane – ha ricordato l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della presentazione dei dati di bilancio- nel recapito ha conquistato la leadership italiana nei servizi di corrispondenza e pacchi consegnando nei primi nove mesi dell’anno 219 milioni di pacchi di cui 76 solo nel terzo trimestre. Il 40% di quei pacchi – continua l’AD- oggi viene consegnato dai nostri postini. Da piano industriale cresceremo gradualmente, e nel 2028 saremo a oltre i due terzi dei pacchi consegnati dai portalettere”.

L’infrastruttura logistica di Poste Italiane anche quest’anno si prepara per affrontare un periodo fondamentale per l’e-commerce, che va dal black friday fino a Natale, settimane nelle quali si prevede un forte incremento giornaliero dei pacchi in circolazione.

Si ricorda che, per agevolare il ritiro dei pacchi, a disposizione dei cittadini della provincia di Trento ci sono oltre 120 Punto Poste, la rete di Poste Italiane per il ritiro degli acquisti online e la spedizione di resi e pacchi pre-pagati.

La rete Punto Poste è composta da Punti di ritiro (tabaccherie, bar, cartolerie, edicole) presso cui i clienti possono comodamente e velocemente ritirare i pacchi.

Il ritiro presso i Punto Poste contribuisce a garantire una maggiore sostenibilità ambientale nelle operazioni di consegna. Grazie a questo servizio nel 2023 è stato possibile evitare circa 11 milioni di passaggi per la consegna dei pacchi con risparmi pari a circa 2 milioni di Km da parte della flotta di Poste Italiane. Si è inoltre evitata l’immissione in atmosfera di 244 tonnellate di CO2eq e 866 Kg di contaminanti, nonché l’emissione di 15,5 grammi di CO2eq per ogni pacco consegnato.