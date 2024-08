POSTE ITALIANE * “PROGETTO POLIS“: «DA OGGI E DOMANI CHIUSI TEMPORANEAMENTE GLI UFFICI DI BESENELLO E TIONE DI TRENTO»

08.59 - lunedì 19 agosto 2024

Oggi, lunedì 19 agosto, chiuderà temporaneamente – per circa 2 settimane – l’ufficio postale di Besenello per lavori nell’ambito del Progetto POLIS.

Domani, martedì 20 agosto, chiuderà temporaneamente – per circa un mese – l’ufficio postale di Tione di Trento per lavori nell’ambito del Progetto POLIS.

La prima linea di intervento del Progetto Polis consiste nel portare i servizi telematici della Pubblica Amministrazione all’interno degli Uffici Postali con la creazione di “Sportelli Unici” di prossimità nei 6.933 comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, dotati di almeno un Ufficio Postale.

L’obiettivo degli “Sportelli Unici” è di dotare gli Uffici Postali interessati di nuove tecnologie e strumenti idonei a consentire, 24 ore su 24, una fruizione completa, veloce, agevole e digitale dei servizi relativi a: documenti di identità, certificati anagrafici, certificati giudiziari, certificati previdenziali, servizi alle regioni e altre tipologie come, ad esempio, l’esonero/esenzione del Canone RAI.

La fruizione ai servizi pubblici è stata prevista per mezzo di un unico punto di accesso alla piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane, i cui operatori, appositamente formati per questo, contribuiranno attivamente ad accompagnare la popolazione in digital divide verso l’abilitazione e la fruizione dei servizi in modalità digitale.

In questo modo si determinerà un’accelerazione della trasformazione verso il digitale del rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, dotando, quest’ultima, di un punto di accesso unico e vicino ai cittadini, nei territori in cui la diffusione di servizi digitali incontra oggi le maggiori difficoltà.”