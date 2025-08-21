PORTOBESENO.IT * EVENTI AL CASTELLO: «DAL 6 SETTEMBRE LO STRUMENTO MUSICALE VIVENTE, DALLE 10 ALLE 22 VOCI – STRUMENTI – ELETTRONICA»

07.03 - giovedì 21 agosto 2025

Un castello che risuona per 12 ore.

Il 6 settembre 2025 il Castello di Beseno, la più grande fortezza del Trentino-Alto Adige diventa uno strumento musicale vivente. Dalle 10 alle 22, le sue mura secolari risuoneranno di voci, strumenti, elettronica e improvvisazione in “Un suono lungo un giorno – Portobeseno 2025”.

Un’esperienza immersiva che unisce storia e innovazione sonora.

Sul palco:

Emilio Galante

(elettronica, flauti)

Roberto Laneri

(voce, sax, didgeridoo)

Walter Zanetti

(chitarre)

Angelo Contini

(didgeridoo, corno delle Alpi, trombone)

Francesco Paladino

(voce, laptop)

Tiziano Popoli

(synth, samples)

Giuseppe Caprioli

(macchine sonore reattive)

Francesco Giannico

(laptop, synth, chitarra)

Mauro Pedron

(clarinetti, strumenti a fiato elettronici)

Un flusso sonoro continuo accompagnerà i visitatori in un viaggio che intreccia strumenti antichi e tecnologie digitali, passato e presente, natura e architettura.

Portobeseno festeggia quest’anno la sua ventunesima edizione: dal 2004 il festival unisce arte, storia e comunità, trasformando il castello in un luogo vivo e condiviso, custode di memorie e laboratorio culturale unico in Italia.