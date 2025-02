POLO VERONESI – ROVERETO (TN) * GIORNATA DONNE STEM: SCALFI, «L’OBIETTIVO È CAMBIARE LO STATUS QUO, UN PASSO ALLA VOLTA RACCONTEREMO UNA STORIA DIVERSA»

12.50 - martedì 11 febbraio 2025

Il Polo Veronesi celebra la Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nelle STEM. La Direttrice Generale, Laura Scalfi: “il Polo Veronesi è impegnato in prima linea: un passo alla volta racconteremo una storia diversa”

In occasione della Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nelle STEM, il Polo Veronesi ribadisce l’importanza di combattere il divario di genere che ancora persiste nel mondo delle scienze, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica. Un tema che vede il Polo Veronesi profondamente impegnato in prima linea, con diversi appuntamenti di sensibilizzazione e divulgazione destinati a studenti e cittadinanza in programma per il 2025.

Una giornata dal valore simbolico, ma che deve spingere la società intera ad intraprendere azioni concrete che affrontino la questione delle diseguaglianze non solo a livello culturale, ma anche educativo ed economico.

Le stime di AlmaLaurea indicano infatti che, anche se le studentesse STEM si laureano con voti più alti dei colleghi uomini, e meglio delle laureate in altre discipline, il divario è ancora molto significativo: in alcuni settori parliamo addirittura di un 83,2% di laureti uomini.

Eppure, questi numeri parlando anche di potenziale inespresso, e la rinnovata attenzione sul tema dimostrata dalle istituzioni testimonia l’inizio di un nuovo corso, a partire dall’intervento della Presidente del Consiglio Meloni in occasione della Settimana nazionale delle discipline STEM, e passando per l’impegno espresso nel PNRR sul tema.

Commenta così la Direttrice Generale del Polo Veronesi, Laura Scalfi: “la mission del Polo Veronesi è quella di permettere ai ragazzi e alle ragazze un accesso diretto e una formazione completa a un mondo che rappresenta un motore cruciale di innovazione e crescita economica, e che sarà il cuore dello sviluppo che attende il nostro Paese nei prossimi anni”.

“Come Polo Veronesi ci poniamo con determinazione l’obiettivo di cambiare lo status quo, consapevoli che, un passo alla volta, i numeri racconteranno una stori diversa”, conclude la Direttrice.