POLO VERONESI ROVERETO E TRIBUNALE MINORENNI TRENTO * DISAGIO GIOVANILE: «PRESENTAZIONE E FIRMA PROTOCOLLO, CON SPADARO- BENONI – SCALFI (17/5 – 11.00) »

16.36 - martedì 14 maggio 2024

Presentazione e firma del Protocollo di collaborazione tra il Tribunale dei Minorenni di Trento e il Polo Veronesi di Rovereto per combattere il disagio giovanile.

Venerdì 17 maggio ore 11:00 presso la Sala Conferenze dell’Hotel NH via Adalberto Libera 7 – Trento,

Interverranno:

• Dott. Giuseppe Spadaro, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trento

• Mirto Benoni, Presidente del Polo Veronesi

• Laura Scalfi, Dirigente Generale del Polo Veronesi

• I rappresentanti d’Istituto degli studenti del Liceo STEAM e del Polo Veronesi (VET)

Durante la conferenza stampa verrà illustrato e firmato il protocollo di collaborazione tra il Polo Veronesi di Rovereto e il Tribunale per i Minorenni di Trento. L’obiettivo del protocollo è quello di promuovere la cultura della legalità secondo un approccio di prevenzione e cura. Saranno coinvolti tutti gli attori della comunità scolastica, studenti, famiglie e docenti.

Nello specifico, si agirà sullo sviluppo della consapevolezza relativa ai rischi associati alla microcriminalità, al bullismo, allo spaccio e alla violenza tra i giovani dai 14 ai 18 anni, diffondendo la cultura della legalità e del rispetto reciproco. Sarà offerta formazione specifica ai docenti con focus sulla pedagogia della devianza ai docenti e supporto allo staff di direzione per rafforzare le strategie di intervento e prevenzione. Le famiglie saranno inoltre sensibilizzate relativamente ai temi dei comportamenti devianti. La firma del protocollo rappresenta un impegno da parte di tutte le istituzioni coinvolte a costruire un futuro migliore per le nuove generazioni. Ma non basta: la collaborazione di tutti è fondamentale per raggiungere questo obiettivo. La stampa è invitata a presenziare alla firma del protocollo per amplificare il messaggio e sensibilizzare la comunità su un tema così importante.

Polo Veronesi di Rovereto