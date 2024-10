POLIZIA STRADALE DI BOLZANO * «CAMMINAVA LUNGO LA SUPERSTRADA “MEBO“, SOCCORSA UN’ANZIANA IN STATO CONFUSIONALE»

09.19 - mercoledì 16 ottobre 2024

Rintracciata e soccorsa dalla Polizia Stradale un’anziana in stato confusionale mentre cammina lungo la Superstrada “MeBo”. Una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Bolzano, durante il servizio di vigilanza lungo la superstrada “MeBo”, ha rintracciata nella periferia di Merano, in mezzo alle barriere di cemento che dividono le due carreggiate, un’anziana donna.

La pattuglia si fermava immediatamente e, dopo aver bloccato l’intenso traffico, raggiungeva la donna che, in stato confusionale, riferiva di voler attraversare la superstrada per raggiungere la campagna e proseguire la sua passeggiata mattutina. L’anziana veniva presa in braccio da uno dei poliziotti e fatta accomodare all’interno dell’autovettura di servizio fino all’arrivo di un’ambulanza che la trasportava presso l’ospedale di Merano dove veniva accertato trattarsi di una persona già seguita da quella struttura.