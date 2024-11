POLIZIA STRADALE – BOLZANO * «LANCIA PADELLE E PIATTI, ARRESTATO CAMIONISTA UBRIACO PER RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE»

09.36 - giovedì 28 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Durante le scorse notti, nella zona industriale del Capoluogo, le pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Bolzano hanno sottoposto a controllo etilometrico numerosi automobilisti, risultati tutti negativi, ad eccezione di un automobilista altoatesino che, a seguito di tampone salivare ed esame sul posto da parte di un medico della Polizia di Stato, è risultato essersi messo alla guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, motivo per cui, oltre al ritiro immediato della Patente di guida, è stato anche denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bolzano per violazione dell’art. 187 del Codice della strada.

Grande impegno anche da parte delle pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Vipiteno che, presso l’Autoporto “Sadobre”, sono dovute intervenire in forza per bloccare e, in seguito arrestare per resistenza a pubblico ufficiale, un camionista ucraino completamente ubriaco, il quale, dopo essersi parzialmente spogliato (nonostante la nevicata in corso), si era messo a lanciare padelle, piatti, bicchieri e bottiglie di superalcolici vuote contro chiunque gli passasse nelle vicinanze, Polizia compresa.

Dopo la notte trascorsa presso le Camere di sicurezza della Polizia, il camionista è stato accompagnato davanti al Giudice del Tribunale di Bolzano. Quindi, dopo la convalida dell’arresto, il camionista è stato condannato per direttissima a 3 mesi di reclusione con Divieto di Dimora nella Provincia di Bolzano.