POLIZIA STRADALE – BOLZANO * «IDENTIFICATO L’AUTORE DELL’INVESTIMENTO DI UNA CICLISTA A BRESSANONE, DENUNCIATA UNA DONNA ALTOATESINA »

08.16 - martedì 16 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La Polizia Stradale identifica l’autore dell’investimento di una ciclista a Bressanone (BZ) Alcuni giorni fa a Bressanone (BZ), presso la rotatoria di viale Stazione, un’autovettura ha urtato una donna in sella a una bicicletta facendola cadere a terra, per poi allontanarsi senza prestare alcun soccorso alla vittima. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato la donna presso il vicino pronto soccorso per delle lesioni lievi a un braccio e alla testa.

Pochi minuti dopo è intervenuta anche una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Bressanone che, grazie alle registrazioni di una telecamera di videosorveglianza, è risalita alla targa del mezzo e quindi al conducente, una donna altoatesina residente in un paese vicino, la quale è stata in seguito denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bolzano per fuga ed omissione di soccorso, come previsto dall’art. 189 commi 1, 6 e 7 del Codice della Strada. La pattuglia ha proceduto anche al ritiro della patente di guida della donna che, in caso di condanna, rischia fino a tre anni di reclusione con sospensione della patente da uno a tre anni.