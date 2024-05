POLIZIA STRADALE – BOLZANO * CONTROLLI NOTTURNI: «QUATTRO PATENTI RITIRATE, UN CONDUCENTE DENUNCIATO»

07.36 - martedì 21 maggio 2024

Controlli notturni della Polizia Stradale di Bolzano. Quattro patenti ritirate. Durante la notte fra venerdì e sabato nella zona industriale di Bolzano le pattuglie della Polizia Stradale di Bolzano, con l’ausilio di una pattuglia della Questura di Bolzano e di un medico della Polizia di Stato a bordo di un apposito Ufficio Mobile, hanno controllato 21 veicoli e 31 persone. Tutti i conducenti sono stati sottoposti al controllo etilometrico per verificare l’alterazione da alcol e alcuni anche al tampone salivare per la ricerca di sostanze stupefacenti. I controlli hanno consentito di scoprire 3 conducenti in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico non superiore a 0,8 g/l a cui è stata comminata la sanzione amministrativa da 543 a 2.170 Euro, con decurtazione di 10 punti sulla patente e 1 conducente sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, soggetto che è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica di Bolzano e che rischia, in caso di condanna, un’ammenda da 1.500 a 6.000 Euro e una pena detentiva da 6 mesi a 1 anno. A tutti i conducenti è stata immediatamente ritirata la patente di guida.