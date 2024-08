POLIZIA STRADALE – BOLZANO * AUTOSTRADA A22: «ESIBISCE UNA CARTA D’IDENTITÀ FALSA, ARRESTATO CAMIONISTA SERBO»

09.05 - sabato 3 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel corso della notte fra giovedì e venerdì, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Vipiteno decideva di fermare lungo l’autostrada A22, a pochi chilometri da Bolzano, un camion frigo in movimento con targa italiana. Nel corso del controllo il camionista esibiva, fra l’altro, una carta d’identità croata che da subito appariva sospetta. I successivi accertamenti consentivano di stabilire che tale documento era falso, motivo per cui il camionista veniva arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Bolzano.

Al camionista, risultato essere un cittadino serbo di 47 anni, veniva comminata anche una sanzione di 4.130 Euro per il trasporto abusivo di un carico di carne proveniente dalla Germania e diretto in Italia, verbale che verrà notificato anche all’impresa di trasporto italiana proprietaria del camion, poi sottoposto al fermo amministrativo per 3 mesi.