POLIZIA STRADALE – BOLZANO * «AL VIA LA CAMPAGNA DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE ALTOATESINE, CON I PROGETTI “ICARO” E “ABC – AUTOSTRADA DEL BRENNERO IN CITTÀ”»

14.30 - venerdì 18 ottobre 2024

Con l’avvio del nuovo anno scolastico è ripartita l’attività della Polizia Stradale per promuovere la cultura della sicurezza stradale tra i giovani delle scuole di lingua italiana e tedesca dell’Alto Adige con vari progetti, fra cui “Icaro”, “ABC – Autostrada del Brennero in Città”, “Pullman Azzurro” e altro.

I giovani rappresentano i primi destinatari della comunicazione in materia di sicurezza stradale, non soltanto perché l’incidente costituisce per loro la principale causa di morte (prima della malattia e della droga) ma soprattutto perché i ragazzi, già protagonisti della strada come pedoni, ciclisti e conducenti di ciclomotori, sono la generazione dei futuri automobilisti ed i migliori portavoce del messaggio di legalità con il mondo degli adulti. Durante gli incontri, a seconda del target, i ragazzi, vengono sensibilizzati su temi importantissimi che riguardano la loro e l’altrui sicurezza.

Il primo istituto che ha aderito a tale iniziativa è stata la scuola secondaria di primo grado “R. Riedl” di Termeno (BZ), con tre incontri svoltisi il 10 e il 17 ottobre, alla presenza di 59 alunni delle seconde classi, seguito dall’Istituto di istruzione secondaria superiore “Galileo Galilei” di Bolzano con tutte le prime classi (78 alunni fra i 14 e i 15 anni).

Le scuole interessate possono contattare la Sezione Polizia Stradale di Bolzano al seguente indirizzo di posta elettronica: polstradasez.bz@poliziadistato.it