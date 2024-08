POLIZIA DI STATO * TRENTINO: «SICUREZZA SUI SENTIERI, I POLIZIOTTI CON LE E-BIKE NEL RISPETTO DELLA NATURA»

09.43 - domenica 25 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Buongiorno da Moena e dai nostri poliziotti impegnati con le e-Bike per garantire la #sicurezza anche sui sentieri, nel rispetto della #natura. Chi di voi è appassionato di montagna li avrà incrociati sicuramente. Se in questi ultimi giorni di agosto avete scelto come meta “l’alta quota” ricordatevi sempre di preparare in anticipo il vostro itinerario consultando cartine e guide turistiche. Dotatevi di calzature specifiche, vestiario ed equipaggiamento adeguàti.

Per altri consigli utili consultate il nostro sito https://www.poliziadistato.it/…/289962f772edae0b9173696464

#essercisempre #meraviglieditalia