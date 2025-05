POLIZIA DI STATO * GIORNATA CONTRO PEDO-PORNOGRAFIA: «ADESCAMENTO MINORI ON-LINE, 114 CASI NEL PRIMO TRIMESTRE 2025 (ERANO 90 NEL 2024» (PDF REPORT)

16.52 - lunedì 5 maggio 2025

Le principali minacce online ai danni di bambini e ragazzi.. L’adescamento di minori online

L’adescamento di minori online rappresenta una delle minacce più insidiose e pericolose per i bambini e gli adolescenti, un fenomeno che il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) affronta con costante impegno e strategie

mirate. L’analisi dei dati relativi agli ultimi due anni evidenzia come questo reato, pur

mantenendosi su livelli elevati, mostri un’evoluzione che richiede interventi sempre più

specializzati e tempestivi.

Nel 2024, il numero complessivo dei casi trattati si attesta a 374, un dato leggermente superiore rispetto ai 353 del 2023, che può essere interpretato come il frutto di un’intensificazione delle attività di prevenzione e educazione. L’adescamento online infatti è un fenomeno che si sviluppa e si manifesta nelle piattaforme digitali sempre più precocemente utilizzate da bambini e ragazzi come i social network le app di messaggistica istantanea e, più recentemente i videogiochi online, luoghi virtuali adatti per “predatori” pronti ad usare tecniche di manipolazione affettiva per ottenere immagini sessuali, video e addirittura incontri reali con potenziali vittime.

In questo contesto il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online ha intensificato le proprie attività investigative, adottando tecniche avanzate di monitoraggio del deep e dark web, collaborando con le principali piattaforme digitali per segnalare e rimuovere contenuti illeciti e rafforzando la cooperazione con le forze dell’ordine internazionali per identificare e fermare i responsabili di questi crimini.