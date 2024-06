POLIZIA DI STATO – BOLZANO * RINFORZO REPARTI: «IL QUESTORE SARTORI HA ACCOLTO QUESTA MATTINA 43 NUOVI AGENTI»

09.38 - mercoledì 26 giugno 2024

Il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha accolto questa mattina 24 nuovi Agenti della Polizia di Stato assegnati dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Bolzano al termine del 225° Corso di formazione per Allievi Agenti, e provenienti dalle diverse Scuole di Polizia di tutto il Paese. Altri 19 nuovi Agenti sono stati assegnati ai Commissariati di Pubblica Sicurezza di Merano, Bressanone, San Candido e Brennero in attuazione del Piano di rinforzo nazionale deciso dal Ministero.

I giovani Agenti, affiancati ai colleghi più esperti della Questura e dei Commissariati, sino al termine del periodo di applicazione pratica andranno a rinforzare gli organici dell’Ufficio di Gabinetto, dell’Ufficio Immigrazione, della Divisione di Polizia Amministrativa, della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra “Volanti”.

“Sono tutti ragazzi giovanissimi provenienti da ogni parte d’Italia, forti dell’entusiasmo per la scelta di vita che hanno fatto e desiderosi di mettersi in gioco a difesa dei deboli ed a tutela della sicurezza delle persone – ha voluto evidenziare il Questore Sartori nell’accogliere i nuovi Agenti –. In qualità di Questore di Bolzano a loro va il mio benvenuto in questa bellissima ed operosa Provincia, con l’auspicio che possa riservare a ciascuno di essi soddisfazioni personali e professionali, e come cittadino il mio ringraziamento per aver scelto di voler servire la Comunità”.