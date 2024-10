POLIZIA – CARABINIERI – GDF / TRENTO * ALBERE – PIAZZE PORTELA E DANTE: «IMMIGRAZIONE IRREGOLARE E SPACCIO DROGA, 5 LE ESPULSIONI (DUE PERSONE CONDOTTE AL CPR)»

10.53 - giovedì 17 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Servizio interforze contro l’immigrazione irregolare e lo spaccio di sostanze stupefacenti: 5 le espulsioni, con due soggetti già condotti al C.P.R. Nel corso della giornata di ieri, mercoledì 16 ottobre, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza è stato impegnato in un servizio interforze finalizzato al contrasto dell’immigrazione irregolare e dello spaccio di stupefacenti, con particolare riferimento alle zone del Parco delle Albere, di Piazza Portella e di Piazza Dante.

Nel dar seguito alle interlocuzioni avvenute con il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – anche a seguito di alcuni episodi delittuosi verificatisi negli scorsi mesi – la Questura di Trento ha predisposto un ampio servizio nelle zone della città maggiormente teatro di episodi di microcriminalità.

Sono stati così messi in campo oltre 30 uomini tra Questura di Trento (che ha impiegato personale di U.P.G.S.P., Ufficio Immigrazione, Divisione Anticrimine, Divisione PAS e Squadra Mobile) Comando Provinciale – Compagnia Carabinieri di Trento, Guardia di Finanza di Trento – anche con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga – oltre al contributo di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia”.

Nei confronti di 5 soggetti, tutti irregolari sul territorio nazionale e gravati da plurimi precedenti contro il patrimonio ed in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, il Questore di Trento ha adottato altrettanti provvedimenti di espulsione dal territorio Nazionale. Fra questi, due giovani – un nigeriano di 28 anni ed un tunisino di 18 anni – sono già stati condotti da personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo.

In poche ore, sono state quasi 50 le persone identificate, 3 i locali pubblici controllati, 8 gr. hashish sequestrati, unitamente a quasi 6.000 euro provento di attività di spaccio di stupefacenti. Inoltre, una persona è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre altre due sono state sanzionate amministrativamente per il possesso di stupefacente ad uso personale.