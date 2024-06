PLASTIC FREE * AMBIENTE * «A TRENTO PERSONE CON DISABILITÀ E VOLONTARI IN AZIONE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO, COMUNE DI CONTÀ (25/6 – 14.30)»

11.39 - lunedì 24 giugno 2024

Una passeggiata ecologica per coniugare la tutela dell’ambiente con l’inclusione sociale, rendendo le persone con disabilita’ protagoniste della salvaguardia del proprio territorio. Si terra’ domani, martedì 25 giugno, a partire dalle ore 14:30, l’evento di clean up organizzato da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, su iniziativa della Cooperativa GSH, operante dal 1990 in vari territori della provincia di Trento. Il ritrovo per la partenza della passeggiata ecologica e’ previsto presso il centro “Il Melograno – Percorsi per l’Inclusione” nella frazione di Cunevo, nel Comune di Conta’ (TN). Si camminera’ nelle aree verdi di via della Calcara, superando il laghetto Fontana, in direzione Flavon. Obiettivo: ripulire la zona dai rifiuti abbandonati e sensibilizzare verso un mondo piu’ pulito.

“Promuovere una manifestazione che coniuga ambiente ed inclusivita’ significa offrire alla nostra comunita’ l’opportunita’ di farsi volano di due tematiche estremamente importanti – afferma Michele Covi, presidente di GSH – portando avanti quel percorso di valorizzazione sia del territorio che delle persone con disabilita’, obiettivi che la cooperativa sociale GSH persegue da diversi anni in sinergia con le comunita’ e i territori locali”.

“Abbiamo raccolto con entusiasmo l’invito della Cooperativa GSH – dichiara Rosalba d’Aiello, referente Plastic Free per il Trentino-Alto Adige, che sara’ affiancata dai colleghi Marco Miori e Martina Zuccatti – Promuovere la cultura del rispetto dell’ambiente, con azioni concrete, ci permette di salvaguardare il nostro Pianeta. Farlo attraverso l’impegno e la dedizione di persone con disabilita’ assume un significato ancora piu’ forte e dirompente. Ognuno di noi, infatti, dovrebbe adoperarsi quotidianamente per rendere il proprio territorio un luogo piu’ vivibile per tutti. Invitiamo, dunque, chiunque abbia questa sensibilita’ – conclude d’Aiello (Plastic Free) – a partecipare, iscrivendosi gratuitamente su www.plasticfreeonlus.it/eventi e selezionando Citta’ o Provincia”.

L’evento, che durera’ circa due ore, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Conta’ (TN).