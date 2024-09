PERINELLI (SINDACO TENNA) * 5/9 – GIORNATA AUTONOMIA TRENTINO: «AVERE VISTO POCHI SINDACI È SEGNALE DI ALLARME, DA NON IGNORARE»

09.22 - sabato 7 settembre 2024

Vedere così pochi Sindaci alla cerimonia della Giornata dell’Autonomia, a Trento, è stato un segnale di allarme che non può essere ignorato. Al di là delle posizioni politiche e di motivi personali che certamente hanno indotto qualcuno a non partecipare, è evidente che questa cerimonia non è avvertita, e se non lo è dai rappresentanti istituzionali, a maggior ragione occorre riflettere su quanto lo sia dai cittadini stessi. E sarebbe curioso sapere quanti hanno approfittato dell’entrata gratuita al Castello del Buonconsiglio e alle sedi distaccate.

Certo, parlare oggi di Autonomia, da sindaco, significa riflettere non solo sulle conquiste passate ma anche sulle sfide quotidiane che chi, come me, si trova a governare un Comune, deve affrontare. L’autonomia che celebriamo non è solo un concetto astratto, né semplicemente un patrimonio giuridico o istituzionale.

È, prima di tutto, una responsabilità. Una responsabilità che pesa sulle spalle di chi, in prima linea, come i sindaci, è chiamato a gestire e amministrare il proprio territorio. La nostra Autonomia, per la quale generazioni prima di noi hanno lottato, ha dato vita a un modello di governo che affonda le radici nella storia e nella specificità della nostra terra. Ma, se da una parte l’Autonomia stessa ci garantisce strumenti preziosi, dall’altra richiede uno sforzo costante di mantenimento e rinnovamento. Come ben sappiamo, e come ha ricordato nel suo significativo intervento il già senatore Giorgio Postal, nulla è acquisito per sempre.

E oggi più che mai, ci rendiamo conto che le conquiste di ieri non devono essere date per scontate. Essere Sindaco in questi tempi non è affatto semplice. Il ruolo comporta la necessità di trovare sempre il giusto equilibrio tra il rispetto delle tradizioni e l’apertura al futuro, tra l’attenzione ai bisogni della comunità e le risorse sempre più scarse con cui dobbiamo fare i conti.

La realtà quotidiana ci mostra chiaramente come il primo presidio dell’Autonomia, quello locale, si trovi spesso ad affrontare difficoltà concrete, legate soprattutto all’incertezza economica. Siamo chiamati a rispondere alle esigenze della nostra Comunità senza la sicurezza di poter contare su risorse stabili e adeguate. Non è facile portare avanti progetti di sviluppo, sostenere il territorio, garantire servizi essenziali quando il nostro potere decisionale è spesso ridotto dal fatto che dobbiamo fare i conti con bilanci sempre più esigui. Mentre un tempo, fino a pochi anni fa, i Comuni erano dotati di un budget di legislatura certo, attraverso il quale era possibile ad inizio mandato programmare davvero gli interventi, oggi dobbiamo attendere di anno in anno per sapere quante risorse avremo.

Ed è frustrante sapere che, per realizzare opere fondamentali, si debba passare attraverso complicate richieste di fondi, o che la pianificazione a lungo termine diventi quasi impossibile senza garanzie economiche certe. Eppure, nonostante tutto, la nostra responsabilità rimane. Sappiamo che essere sindaci non significa solo amministrare risorse, ma rappresentare e difendere la nostra Comunità.

Per questo, il nostro impegno è doppio: da una parte, garantire che l’Autonomia continui ad essere uno strumento concreto per migliorare la vita dei nostri cittadini; dall’altra, chiedere con forza che le nostre istituzioni, a livello regionale, provinciale e nazionale, riconoscano l’importanza del ruolo che i Comuni rivestono nella gestione del territorio. Dobbiamo lavorare insieme per far sì che l’Autonomia non si limiti a un’idea, ma resti un progetto vivo e attivo, capace di rispondere alle sfide del presente e del futuro. E per farlo, è necessario garantire ai Comuni le risorse e il potere di decisione di cui hanno bisogno per adempiere al loro compito.

La fatica di fare il sindaco è reale, ma lo è anche la soddisfazione di poter contribuire, nel nostro piccolo, a tenere alta quella bandiera dell’Autonomia che i nostri predecessori hanno conquistato con tanto sacrificio. E ora spetta a noi proteggerla, valorizzarla e consegnarla, più forte e solida, alle generazioni future. Magari con l’aiuto concreto dell’istituzione provinciale stessa, chiamata a ridare dignità ai Comuni garantendo un rapporto di sussidiarietà e non di sudditanza.

*

Marco Nicolò Perinelli

Sindaco di Tenna (Tn)