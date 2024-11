PERGINE VALSUGANA (TN) * MERCATINO NATALE: PUTIGNANI E ZENI, «”ARMONIE D’INVERNO”, PER SCOPRIRE LE REALTÀ SOCIALI LOCALI»

23.23 - sabato 16 novembre 2024

Dopo la spettacolare cerimonia di inaugurazione e l’accensione dell’Albero di Natale, la prima in Trentino e tra le prime in Italia tanto da attirare la curiosità degli organi di informazione a livello nazionali, Armonie d’Inverno: Festival di comunità ovvero il Mercatino di Natale di Pergine Valsugana in questo fine settimana guarda al tessuto sociale del territorio con l’expo ovvero un evento dedicato a far conoscere la moltitudine di offerte sociali, culturali, sportive, didattiche ed economiche del territorio: durante l’intero weekend, sia i residenti sia i visitatori potranno esplorare le iniziative e i servizi offerti da associazioni e istituzioni locali.

Un’occasione per riscoprire il patrimonio straordinario di iniziative e servizi offerti per il tempo libero, la formazione e lo sport. L’evento pone l’accento anche sull’importanza del commercio locale, evidenziando il valore del rapporto personale messo fortemente in crisi dalla “moda” degli acquisti online. Si parte dai 10.000 visitatori del primo fine settimana.

In via Pennella sono allestiti gli stand degli Istituti locali, della Scuola Musicale Camillo Moser, dei Vigili del Fuoco Volontari, dell’Associazione Artigiani sezione dell’Alta Valsugana, del Breack Point che ha allestito un piccolo City Golf, dell’Oratorio, del Coro Castel Pergine, della Scuola di Musica moderna e della Compagnia di Danza Don’t Stop Moving. Il tutto in simbiosi con i negozi ubicati lungo la via, che forniscono un supporto logistico.

“E’ un ritorno al passato – spiegano a due voci il direttore organizzativo Pino Putignani e Claudia Zeni, presidente Copi -, un’occasione per riscoprire il patrimonio straordinario di iniziative e servizi offerti per il tempo libero, la formazione e lo sport. L’evento pone l’accento anche sull’importanza del commercio locale, evidenziando il valore del rapporto personale messo fortemente in crisi dalla “moda” degli acquisti online”.

Armonie d’Inverno: Festival di comunità vive su cinque punti strategici del centro di Pergine, ognuno caratterizzato da proposte ben definite per grandi e piccini:

GNOMOLAND Family Village in Piazza Serra | 10.00-21.30;

Il LABORATORIO DEGLI GNOMI Via Crivelli, 25 | 15.00-18.00;

La PIAZZETTA DEGLI ARTISTIPiazza Garibaldi – Teatro | 10.00-21.30;

L’AREA ARMONIE ARTIGIANALI MercatinoVia Pennella, Piazza Municipio, Via Cerri | 10.00-19.00

AREA FOOD & BEVERAGE Piazza Fruet | 10.00-21.30.

Ogni venerdì Aperitivi d’Inverno nei locali del centro.

PER I BIMBI

La rinnovata Piazza Serra ospita Gnomoland Family Villageinteramente dedicato ai bambini, con giochi in legno, spettacoli ed iniziative dedicate ai più piccoli. In un ambiente chiuso e riscaldato si svolgeranno i laboratori creativi cui aderire in maniera molto semplice. Impossibile da perdere è poi un giro sulla grande Ruota panoramica allestita

Tra le opportunità vi è anche la possibilità di raggiungere Pergine Valsugana in treno, evitando così lo stress da traffico e da parcheggi. Terminal è un must tra gli amanti dei “trenini” perchè la Stazione FS da da decenni è il sogno di migliaia di ferromodellisti in Italia e all’estero, che amano la sua riproduzione in scala H0 fatta dalla Rivarossi. All’interno della stazione vi è un plastico che riproduce la Ferrovia della Valsugana, visitabile durante i fine settimana grazie alla collaborazione del Model Club Pergine che vi ha sede e dove è allestito un fantastico plastico.

Ecco perché Armonie d’Inverno” è molto più di un Mercatino di Natale a Pergine Valsugana: gli organizzatori garantiscono di far vivere ai propri ospiti un’esperienza capace di emozionare e unire persone di tutte le età, creando momenti indimenticabili di gioia e condivisione. E magari gioire sulla grande ruota panoramica in piazza Gavazzi.

INFO

Sulle pagine FB e Instagram @VisitPergine e sul sito www.armoniedinverno.it