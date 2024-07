“PERGINE FESTIVAL“ – TRENTINO * “SENTI COME SUONA“ « IL 7/7 SI PARTE CON “LA PULCE D’ACQUA“ , SI PROSEGUE CON IL CONCERTO FETIDO SU QUATTRO ZAMPE »

17.11 - sabato 6 luglio 2024

Prosegue il lungo weekend del Pergine Festival con gli appuntamenti di domenica 7 luglio: si parte con l’ascolto comunitario di La pulce d’acqua di Angelo Branduardi nell’incontro Senti come suona, raccontato da Lucilla Giagnoni alle 18:00. La serata continua all’Ex rimessa carrozze con i fratelli Alice e Davide Sinigaglia e Concerto fetido su quattro zampe. Al Teatro Comunale alle 20:45 irrompe Amleto della compagnia multidisciplinare CollettivO CineticO, una paradossale competizione dove convivono schegge di teatro, vita privata e talent show: sarà il pubblico il vero ago della bilancia. E poi ancora musica fino a tarda notte a Piazza Fruet con la rassegna Abbassa!

La seconda domenica del Pergine Festival si apre, alle ore 18:00, con l’incontro musicale parte del progetto speciale Senti come suona, che dà il titolo anche a tutta questa edizione del festival. Lucilla Giagnoni, ospite di una casa privata di Pergine, presenta La pulce d’acqua di Angelo Branduardi. Il Festival prosegue alle ore 19.15 negli spazi dell’Ex rimessa carrozze con lo spettacolo Concerto fetido su quattro zampe di Alice e Davide Sinigaglia. Chi siamo quando siamo nudi come bestie di fronte alle bestie che siamo? Lo spettacolo esplora il tema dell’animalità e della ferocia.

Al Teatro Comunale alle ore 20.45 irrompe a Pergine la compagnia multidisciplinare CollettivO CineticO portando sul palco Amleto: una paradossale competizione dove convivono schegge di teatro, vita privata e talent show, al di fuori di qualsiasi schema rappresentativo, tra ironia e tragedia. Amleto è uno spettacolo storico di una compagnia unica, un meccanismo letale che accoglie casualità e inevitabilità, attori professionisti e dilettanti ingaggiati nelle scorse settimane con una call aperta in competizione per il ruolo principale. Sarà il pubblico a eleggere il vincitore, unico superstite tra i corpi al suolo dei suoi avversari. Alle ore 21.30 in Piazza Fruet, spazio alla musica jazz dei Knitters, nell’ambito della rassegna Abbassa!

Dopo la pausa del lunedì, martedì 9 luglio riprende il Pergine Festival per una nuova settimana di “Senti come suona” e due prime assolute: NO di Annalisa Limardi, vincitore del bando “Non addomesticabili 2024”, è il primo appuntamento all’Ex Rimessa Carrozze alle 19:15, a seguire al Teatro Comunale lo spettacolo Il santo bevitore della compagnia perginese AriaTeatro alle 20:45. E poi musica con Maiteia in Piazza Fruet per la rassegna Abbassa!

La nona giornata di Pergine Festival comincia con una prima assoluta, si tratta dello spettacolo NO di Annalisa Limardi alle ore 19.15 presso l’Ex Rimessa Carrozze. Vincitore bando Non addomesticabili 2024 nato dalla collaborazione con Centro Servizi S. Chiara e AriaTeatro, NO è uno spettacolo che indaga la difficoltà di definizione dei propri confini personali.

Il Pergine Festival ospita quest’anno in cartellone, grazie alla collaborazione con AriaTeatro, il debutto della spettacolo della compagnia teatrale di Pergine. Sul palco del Teatro Comunale alle ore 20.45 va in scena, in prima assoluta, lo spettacolo Il santo bevitore di AriaTeatro. Alle ore 21.30 la musica si alza in Piazza Fruet, spazio temporaneo estivo e hub del festival, con il pop dei Maitea nell’ambito della rassegna Abbassa!