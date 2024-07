“PERGINE FESTIVAL“ (TN) * “SENTI COME SUONA“: «TEATRO DEI VENTI / FONDAZIONE HAYDN / TEATRO LA RIBALTA / CATERINA MARINO, IL 4 LUGLIO ORE 17.00 »

17.31 - mercoledì 3 luglio 2024

///

Pergine Festival: giovedì 4 luglio primo appuntamento all’Ex rimessa carrozze con lo spettacolo Still alive di Caterina Marino alle 19:15. Insignita del Premio Hystrio – Altre Muse 2021 “per aver reso la pratica teatrale strumento di inclusione sociale a 360 gradi”, la rinomata compagnia Teatro La Ribalta porta sul palco del Teatro Comunale alle 20:45 lo spettacolo di teatro-danza Lo specchio della regina, preceduto alle 18:00 da un incontro di approfondimento. E poi ancora musica fino a tarda notte a Piazza Fruet con la rassegna Abbassa!

“Ti fa sorridere e ti commuove. Ti parla direttamente. Un racconto intimo e sociale del vuoto che ha la sua forza nell’abbattimento della finzione scenica: confessioni, flussi di coscienza, video, richieste.” Con queste parole Babilonia Teatri, direttori artistici di Pergine Festival 2024, invitano il pubblico a vedere lo spettacolo Still alive di Caterina Marino che andrà in scena giovedì 4 luglio alle ore 19.15 negli spazi dell’Ex rimessa carrozze. Segnalazione speciale premio scenario 2021e finalista premio in-box 2023, Still alive nasce da un malessere personale per indagare un male di vivere generale. È una drammaturgia originale che parte da flussi di coscienza e impedimenti quotidiani traslati successivamente nell’atto scenico. Still alive è uno spettacolo che, partendo dall’abisso, riesce a risalire, indagando le diverse fasi attraversate dal corpo in uno stato depressivo, dal rifiuto all’accettazione. Un racconto delicato e prezioso che utilizza l’ironia come chiave per esplorare la fragilità personale e collettiva. Il lavoro si arricchisce di elementi che introducono il mondo esterno tramite video e interviste, ma anche di un contatto continuo con il pubblico, ovvero l’incontro con l’Altro che, a ben guardare, può ancora essere salvifico.

La serata prosegue sul palco del Teatro Comunale alle ore 20.45 con lo spettacolo Lo specchio della regina del Teatro La Ribalta, compagnia insignita del Premio speciale UBU 2018 “per la qualità della ricerca artistica, creativa e politica in ambiti spesso marginali e con attenzione capillare alla diversità” e Premio Hystrio – Altre Muse 2021 “per aver reso la pratica teatrale strumento di inclusione sociale a 360 gradi”. Lo specchio della regina mette in scena la celebre fiaba di Biancaneve, ma, questa volta, vede come protagonisti due improbabili personaggi: una Regina affaticata dal dover essere sempre “la più bella del Reame” e il suo Specchio che, stanco di dover ripetere sempre “quello che fanno gli altri” cercherà una via di fuga. Un appassionante racconto che smonta e rimonta una delle fiabe più celebri di tutti i tempi, donando una prospettiva del tutto nuova sulla bellezza della diversità.

A precedere lo spettacolo, alle 18:00, nell’ambito del progetto NO LIMITS sull’accessibilità si terrà un incontro pre-spettacolo con la compagnia, aperto a tutti e tutte. Alle ore 21.30 la musica continua in Piazza Fruet, spazio temporaneo estivo e hub del festival, con i concerti di CANNIBALI COMMESTIBILI (alternative rock) + STATO FLUIDO (stoner) nell’ambito della rassegna Abbassa!

Biglietti per Still alive di Caterina Marino e Lo specchio della regina del Teatro La Ribalta

13 € intero, 10 € ridotto

Biglietti in vendita su liveticket.it/perginefestival

///

Venerdì 5 luglio alle 17:30 Pergine Festival ospita in biblioteca l’incontro Valorizzare il talento dell’autore: il premio Hystrio scritture di scena in dialogo con Ilaria Angelone di Hystrio. La serata continua all’Ex rimessa carrozze con lo spettacolo Ca-ni-ci-ni-ca di Greta Tommesani che mette al centro lo sfruttamento lavorativo nelle filiere agro-alimentari – in particolare, in quella della salsa di pomodoro. La serata prosegue al Teatro Comunale con lo spettacolo Robe dell’altro mondo. Cronache di un’invasione aliena della compagnia Carrozzeria Orfeo. E poi ancora musica fino a tarda notte a Piazza Fruet con la rassegna Abbassa!

La sesta giornata di Pergine Festival comincia con un incontro speciale, a ingresso libero, presso la Biblioteca Comunale alle ore 17:30 – Valorizzare il talento dell’autore: il premio hystrio scritture di scena in dialogo con Ilaria Angelone. La direzione artistica invita caldamente il pubblico a questo approfondimento “per conoscere più da vicino una delle più importanti riviste che si occupano di teatro in Italia. Per ascoltare alcuni estratti dei testi vincitori dell’edizione 2024.” La famiglia, le relazioni, l’ansia per il presente, ma anche il lavoro, i social, l’ambiente… Tra modelli classici e nuove forme, i giovani autori esprimono la propria visione del mondo cercando la strada per la scena. Un percorso non facile, che richiede cura e attenzione.

Nell’incontro si racconterà l’esperienza del Premio Scritture di Scena, con cui da 13 edizioni Hystrio sostiene gli autori under 35, offrendo loro opportunità diverse di crescita e di confronto con il sistema teatrale. Il programma del festival entra poi nel vivo alle ore 19.15 negli spazi dell’Ex rimessa carrozze con lo spettacolo Ca-ni-ci-ni-ca di Greta Tommesani. Vincitore di “Animali teatrali fantastici & dove trovarli”, di Powered by ref 2022 e del Bando Cura 2023, Ca-ni-ci-ni-ca è un progetto di ricerca e uno spettacolo sullo sfruttamento lavorativo e sulle modalità con cui si comunicano le cause sociali. L’opera nasce dal desiderio di rappresentare lo sfruttamento lavorativo nelle filiere agro-alimentari – in particolare, in quella della salsa di pomodoro – non tanto come una situazione emergenziale, quanto come un fenomeno sistemico determinato dalle dinamiche di un sistema produttivo dominato dalla Grande Distribuzione Organizzata. “A volte capita di vedere uno spettacolo e pensare che avresti voluto farlo tu. È questo il caso. Ironico, intelligente, sorprendente, divertito, sincero, immediato, plurale, arrabbiato.” commentano Babilonia Teatri, direzione artistica del festival, che invitano alla visione di questo spettacolo, più che mai attuale sottolineando come Pergine Festival in questa edizione voglia interrogare il tempo presente, fotografandolo nelle sue storture, lussazioni e aritmie.

Sul palco del Teatro Comunale alle ore 20.45 si prosegue poi con lo spettacolo Robe dell’altro mondo. Cronache di un’invasione aliena della compagnia Carrozzeria Orfeo che – sottoloneano Babilonia Teatri – “racconta il nostro tempo senza fare sconti. Con lucidità e con ironia. Non si preoccupa di stare dentro un genere. Ci racconta delle storie e quelle storie siamo noi.” La compagnia propone uno dei suoi spettacoli più visionari in una nuova versione: una performance live in cui disegno dal vivo, musica, animazione si uniscono alla scrittura di Gabriele Di Luca. In un mondo in crisi economica, sociale e umana, l’unica salvezza sembrano essere gli Alieni, scesi sulla terra per aiutare l’Umanità. Inizialmente accolti come un miracolo, vengono presto demonizzati e perseguitati da chi detiene il potere ed è restio al cambiamento. I notiziari sullo sfondo accompagnano la trama mostrando una società contraddittoria.

Alle ore 21.30 la musica continua questa volta in Piazza Fruet, spazio temporaneo estivo e hub del festival, con la musica di FELIX LALÙ (cantautorato nones) + NIC T (cantautorato) nell’ambito della rassegna Abbassa!

Per l’incontro Valorizzare il talento dell’autore: il premio Hystrio scritture di scena con Ilaria Angelone

Partecipazione libera

Biglietti per Ca-ni-ci-ni-ca di Greta Tommesani e Robe dell’altro mondo. Cronache di un’invasione aliena di Carrozzeria Orfeo

13 € intero, 10 € ridotto

Biglietti in vendita su liveticket.it/perginefestival