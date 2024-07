“PERGINE FESTIVAL“ * “SENTI COME SUONA“: «“OSA – 10 ESERCIZI PER NUOVI VIRTUOSISMI“, ALL’EX RIMESSA CARROZZE, QUESTA SERA 12/7 ORE 19.15»

12.17 - venerdì 12 luglio 2024

Pergine Festival: venerdì 12 luglio presso l’Ex Rimessa Carrozze spazio alla danza con lo spettacolo R. OSA – 10 esercizi per nuovi virtuosismi di Silvia Gribaudi che porta in scena l’espressione del corpo, della donna e del ruolo sociale che esso occupa. Alle 20:45 al Teatro Comunale con Italia Mundial, l’inconfondibile voce di Federico Buffa ripercorre l’indimenticabile vittoria degli Azzurri ai mondiali del 1982 in Spagna. E poi musica con il gruppo Giudi e Quani in Piazza Fruet per la rassegna Abbassa!

La dodicesima giornata di Pergine Festival prende il via alle ore 19.15 presso l’Ex Rimessa Carrozze con lo spettacolo di danza R. OSA – 10 esercizi per nuovi virtuosismi di Silvia Gribaudi. La performer in scena, Claudia Marsicano, ha vinto il Premio Ubu 2017 come “Migliore attrice/performer under 35”. Ispirato a Botero, al mondo anni 80 di Jane Fonda, al concetto di successo e prestazione, è un “one woman show” dove il pubblico è protagonista, volontario o involontario, dell’azione artistica.

Alle ore 20.45 al Teatro Comunale di Pergine, palla al centro con Italia Mundial di Federico Buffa. Buffa, giornalista e volto noto di Sky, accompagnato dal pianoforte del Maestro Alessandro Nidi, conduce il pubblico in un viaggio attraverso il Mondiale più bello, con aneddoti e storie parallele che rendono unico questo monologo.

Alle ore 21.30 la musica rock/hard blues dei Giudi e Quani aspetta il pubblico in Piazza Fruet, spazio temporaneo estivo e hub del festival, nell’ambito della rassegna Abbassa!

Senti come suona: gran finale del Pergine Festival sabato 13 luglio in piazza, per strada, in casa e al castello, per un ultimo abbraccio collettivo. Si parte dallo spazio urbano, come gli scorsi weekend di festival, per invadere le vie di Pergine con due appuntamenti: SILENT PLAY – La fiaba istruzioni per l’uso, uno spettacolo itinerante di La Piccionaia dedicato ai più piccoli e un’incursione della banda sociale di Pergine nel centro storico. Alle ore 18.00 prosegue con SENTI COME SUONA, in una casa privata a Pergine, Silvia Calderoni presenta il disco Nice Mover di Gina X Performance. Si sale poi fino a Castel Pergine alle 20:45 con l’atteso Live Showcase di Frankie hi-nrg mc. E poi ancora musica fino a tarda notte in Piazza Fruet con The Dirty Krcma e la rassegna Abbassa!

Sabato 13 luglio sarà un ultimo battito collettivo per il Pergine Festival, rassegna che quest’anno porta il titolo “Senti come Suona” e ha invaso Pergine con più di 50 appuntamenti in due settimane. Si parte dalla mattina alle ore 10 e alle ore 11:30, ritrovo a Palazzo Hippoliti con SILENT PLAY – La fiaba istruzioni per l’uso di La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale. I piccoli spettatori e le piccole spettatrici indosseranno le radioguide ed entreranno in un territorio incantato fatto solo di suoni.

Ultimo appuntamento anche con il progetto speciale Senti come suona: Silvia Calderoni presenta Nice Mover di Gina X Performance alle ore 18 in un appartamento privato di Pergine.

Alle ore 20.45, nella meravigliosa cornice del castello di Pergine che nei giorni scorsi ha ospitato il reading de La Rappresentante di Lista, questa volta spazio alle parole e alla musica di Frankie hi-nrg mc e il suo Live Showcase. Frankie hi-nrg mc è un eclettico rapper italiano, sulla scena da oltre 20 anni. Ha all’attivo 6 album, l’ultimo “Essere Umani” è prodotto dalla sua etichetta Materie Prime Circolari. Vanta numerose collaborazioni con grandi artisti italiani e internazionali. Con Live Showcase Frankie hi-nrg mc porta sul palco, accompagnato dal suo DJ, i suoi più grandi successi: “Quelli che benpensano”, “Fight da faida”, “Pedala” e tanti altri, in uno show che farà risuonare della sua musica e della sue parole il parco del Castello di Pergine.

Alle ore 21.30 la musica prosegue in Piazza Fruet, spazio temporaneo estivo e hub del festival, con la musica turbo folk dei The Dirty Krcma nell’ambito della rassegna Abbassa!