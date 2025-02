“PENSPLAN CENTRUM“ * WELFARE COMPLEMENTARE REGIONALE: «PREVISTE DIVERSE MISURE A TUTELA DELLA POPOLAZIONE»

13.41 - martedì 25 febbraio 2025

Previdenza integrativa, Educazione finanziaria, Interventi di sostegno regionale e provinciale, Risparmio Casa: Pensplan Centrum S.p.A. al fianco dei cittadini con i suoi servizi di Welfare Complementare Regionale.

Il Progetto di Welfare Complementare Regionale prevede diverse misure a tutela della popolazione della Regione. Pensplan Centrum S.p.A. ha completamente rinnovato il portale internet www.pensplan.com per facilitare l’accesso dei cittadini a questi servizi e offrire loro strumenti pratici per la pianificazione del proprio futuro.

Ho appena iniziato a lavorare e vorrei costruire la mia previdenza integrativa. Che cosa devo fare per aderire ad un fondo pensione?

Abbiamo avuto un figlio e vorremmo ristrutturare la nostra casa. Quali requisiti servono per accedere al Progetto Risparmio Casa?

Ho sentito parlare del nuovo servizio di Analisi di pianificazione patrimoniale Pensplan PLUS. Di che cosa si tratta e in che modo mi può essere utile?

Ho perso il lavoro, ma vorrei continuare a contribuire alla mia previdenza integrativa. È previsto un aiuto dalla Regione o dalle due Province?

Ho appena cominciato il mio primo lavoro: mi conviene destinare il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) al fondo pensione oppure lasciarlo in azienda? Quali sono i vantaggi?

Ecco alcune delle domande più frequenti che i cittadini si pongono sulla previdenza integrativa e sulle altre misure del Progetto di Welfare Complementare Regionale Pensplan, come il Risparmio Casa, gli interventi di sostegno in situazioni di difficoltà economica o l’educazione finanziaria.

In una conferenza stampa il 25 febbraio 2025 a Bolzano, Pensplan Centrum S.p.A. ha fornito una panoramica completa dei Servizi che garantisce ai cittadini, accompagnata da una dimostrazione pratica sul funzionamento del nuovo sito internet www.pensplan.com. Il portale è stato progettato per semplificare e rendere più immediato l’accesso a questi e ad altri servizi, fornendo strumenti efficaci ai cittadini per la pianificazione del loro futuro.

L’Amministratore Delegato / CEO di Pensplan Centrum S.p.A., Matteo Migazzi, ha illustrato i Servizi di Welfare Complementare Regionale resi dalla Società a favore della popolazione della Regione e ha guidato la presentazione del nuovo sito web, spiegando le diverse funzionalità che rendono l’accesso ai servizi e a tutte le informazioni rilevanti per i cittadini più diretto, semplice ed efficiente.

L’Assessore regionale alla Previdenza complementare, Carlo Daldoss, e la Presidente di Pensplan Centrum S.p.A., Johanna Vaja, hanno sottolineato il ruolo fondamentale di Pensplan Centrum S.p.A. come Società di Servizi del Welfare Complementare della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol. Pensplan Centrum offre gratuitamente alla popolazione servizi di informazione, consulenza e formazione, oltre a servizi amministrativi e contabili a favore degli aderenti ai quattro Fondi Pensione istituiti in Regione e partner della Società (Laborfonds, Plurifonds, PensPlan Profi e Raiffeisen Fondo Pensione Aperto).

“La messa online del nostro nuovo sito istituzionale rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra missione di offrire un servizio accessibile, trasparente ed efficace ai cittadini della nostra Regione. Il portale pensplan.com consente un accesso diretto e intuitivo ai contenuti nelle lingue ufficiali della nostra Regione, italiano e tedesco, rispecchiando così l’eterogeneità linguistica del nostro territorio e dei fruitori dei nostri servizi. I contenuti sono stati organizzati per garantire una chiara separazione tra le informazioni relative alle misure del Progetto di Welfare Complementare Regionale Pensplan e quelle riguardanti i servizi offerti dalla Società Pensplan Centrum S.p.A.

Inoltre, abbiamo migliorato il sistema di contatto, rendendo immediata la differenziazione dei touchpoint corretti per gli utenti. Questo approccio facilita l’interazione e migliora l’esperienza complessiva dei visitatori del sito.” – dichiara Matteo Migazzi, Amministratore Delegato / CEO di Pensplan Centrum S.p.A. “Per una Società partecipata come la nostra, è infine cruciale trovare il giusto equilibrio tra la piena conformità alle normative ed un’efficace comunicazione verso i cittadini, sfruttando anche i canali digitali. Il nostro obiettivo è duplice: da un lato, adempiere agli obblighi di trasparenza e accessibilità, ad esempio attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti la nostra struttura organizzativa; dall’altro, garantire che i visitatori del nostro sito possano accedere in modo immediato e semplice alle informazioni di cui hanno bisogno, senza essere sopraffatti da un eccesso di informazioni.” – continua l’AD, spiegando le peculiarità e le novità introdotte dal nuovo sito.

La Presidente di Pensplan Centrum S.p.A., Johanna Vaja, ha così sottolineato il ruolo della Società nella promozione della cultura previdenziale: “Da oltre 25 anni Pensplan Centrum S.p.A. si impegna a garantire ai cittadini un adeguato standard di vita dopo il pensionamento, attraverso la costituzione di una pensione integrativa, ma non solo. Nel corso degli anni abbiamo introdotto una serie di ulteriori servizi, misure e interventi, volti a contrastare possibili situazioni di fragilità economica future, tra cui l’educazione finanziaria e il servizio di analisi di pianificazione patrimoniale.”

La Presidente ha inoltre aggiunto come Pensplan Centrum S.p.A. presti un’attenzione particolare alle categorie più fragili all’interno del sistema della previdenza complementare, in particolare i giovani e le donne. “Continueremo a investire in campagne di informazione mirate, soprattutto verso la popolazione giovane e femminile, perché questi sono i soggetti che maggiormente necessitano di essere sensibilizzati e aiutati nella pianificazione del loro futuro previdenziale. Il nuovo sito internet e il miglioramento dell’accesso ai nostri servizi va in questa direzione.”

“La previdenza integrativa e il Welfare Complementare Regionale rappresentano strumenti fondamentali per garantire sicurezza economica e stabilità nel corso della vita. Con Pensplan Centrum, la Regione offre un supporto concreto ai cittadini, aiutandoli a pianificare il futuro in modo consapevole e sostenibile. Dalla previdenza complementare al Progetto Risparmio Casa, fino alle Provvidenze per chi si trova in difficoltà, vogliamo assicurare a tutti l’accesso a servizi utili e facilmente fruibili”, ha spiegato l’Assessore Regionale alla Previdenza complementare, Carlo Daldoss.

“In questa direzione va anche il nuovo portale www.pensplan.com, progettato per rendere più semplice e immediato l’accesso alle informazioni e ai servizi. Grazie a un’interfaccia intuitiva, i cittadini potranno trovare risposte alle loro domande, simulare scenari previdenziali e scoprire le opportunità offerte dal welfare regionale. L’educazione finanziaria è un pilastro essenziale di questa strategia, perché un cittadino informato è un cittadino più sicuro e autonomo nelle proprie scelte.”

Il nuovo sito internet pensplan.com

Il nuovo sito è stato progettato per offrire una serie di importanti miglioramenti rispetto alla precedente versione. Pensplan Centrum S.p.A. si conferma un modello di eccellenza per le società partecipate, unendo funzionalità pratiche e visione strategica in un contesto digitale in continua evoluzione.

Miglioramenti contenutistici

Tutti gli argomenti relativi ai servizi di Welfare Complementare Regionale sono stati suddivisi in modo chiaro e funzionale, operando altresì una chiara distinzione tra la società Pensplan Centrum S.p.A. ed il Progetto Pensplan con i suoi attori.

Il canale dei contatti è stato migliorato, differenziando subito i corretti touchpoint per l’utente, al fine di garantire maggiore efficacia e rapidità nel trovare risposta ad ogni specifica esigenza del navigatore.

Miglioramenti tecnici

Ogni aspetto del sito è centrato sui bisogni dell’utente e garantisce un’esperienza di navigazione intuitiva e semplice da usare, grazie a un’interfaccia logica ed ordinata.

Il sito si adatta a qualsiasi dispositivo, garantendo una navigazione ottimale sia su computer che su smartphone o tablet. L’approccio mobile first dà priorità alla fruibilità su dispositivi mobili.

Conformità alle normative

Il sito è stato progettato e sviluppato in conformità alle “Linee guida di design per i servizi web della Pubblica Amministrazione”, definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Il sito è ospitato su un cloud service provider qualificato da AgID, garantendo la conformità ai più alti standard di sicurezza e affidabilità.