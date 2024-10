PENSPLAN CENTRUM * “EQUAL PENSION DAY“: «CONFERENZA STAMPA AL PALAZZO DELLA REGIONE, TRENTO (25/10 ORE 10.00 )»

17.17 - martedì 15 ottobre 2024

Secondo gli ultimi dati disponibili dell’Osservatorio Statistico dell’INPS le pensioni di vecchiaia delle donne (946 euro) risultano ancora quasi dimezzate rispetto a quelle degli uomini (1.761 euro). Questi, però, non sono gli unici dati preoccupanti.

Per richiamare l’attenzione sul tema della disparità pensionistica di genere, Pensplan Centrum S.p.A. in collaborazione con i responsabili politici della Regione, le Commissioni per le Pari Opportunità e i/le Consiglieri/e di Parità delle due Province ha istituito l’Equal Pension Day.

CONFERENZA STAMPA

10a edizione dell’Equal Pension in Day: ancora lontana la parità di genere in materia di pensioni

venerdì, 25 ottobre 2024 – ore 10.00

presso il Palazzo della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol a Trento, Sala Donna

(ingresso da Piazza Dante, n. 16)

All’interno della conferenza stampa presenteremo i dati più significativi sul divario pensionistico di genere.

La presenza di relatori e relatrici esperti metterà in luce un tema di grande rilevanza sociale e di assoluta attualità, sottolineando l’importanza della previdenza complementare e dell’educazione finanziaria quali strumenti per favorire una reale parità di genere e garantire la sicurezza economica delle donne.

Programma

Carlo Daldoss

Assessore regionale alla Previdenza complementare

Johanna Vaja

Presidente di Pensplan Centrum S.p.A.

Marialuisa Gnecchi

Componente del Consiglio di Amministrazione di INPS

Marilena Guerra

Presidente della Commissione provinciale per le Pari Opportunità della Provincia autonoma di Trento

Nadia Mazzardis

Vicepresidente della Commissione provinciale per le Pari Opportunità della Provincia autonoma di Bolzano

Matteo Borzaga

Consigliere di Parità della Provincia autonoma di Trento

Christian Romano

Collaboratore in sostituzione della Consigliera di Parità della Provincia autonoma di Bolzano, Brigitte Hofer

Maria Cristina Giovannini

Vicepresidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento e Rappresentante del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile di Trento

Luca Filippi

Vicesegretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Bolzano e Segretario del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile di Bolzano

Donatella Lucian

Responsabile del Coordinamento Donne delle ACLI