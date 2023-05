PENSPLAN CENTRUM * “EDUCAZIONE FINANZIARIA“: « FORMAZIONE SCUOLE SUPERIORI TN-AA, COINVOLTI 2.100 STUDENTI E 127 CLASSI »

15.43 - lunedì 22 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

127 classi, 2.100 studenti coinvolti, 700 ore di formazione nelle scuole superiori del Trentino – Alto Adige: Pensplan Centrum S.p.A. presenta il Progetto di Educazione finanziaria per promuovere l’alfabetizzazione finanziaria della popolazione

127 classi, oltre 2.100 studenti e studentesse coinvolti per un totale di 700 ore di formazione nelle scuole superiori del Trentino-Alto Adige durante l’anno scolastico 2022/2023: questi i numeri più importanti del Progetto di Educazione finanziaria nelle scuole, realizzato da Pensplan Centrum S.p.A. a partire da ottobre 2022 in collaborazione con le due Province autonome di Bolzano e di Trento. Lunedì 22 maggio il Progetto è stato presentato in una conferenza stampa a Trento.

127 classi e 2.100 studentesse e studenti coinvolti in singoli interventi specifici di formazione dedicati al tema dell’educazione finanziaria per un totale di 700 ore di formazione nelle scuole superiori del Trentino-Alto Adige durante l’anno scolastico 2022/23. Sono solo alcuni dei numeri del Progetto di Educazione finanziaria realizzato da Pensplan Centrum S.p.A. a partire da ottobre 2022 in collaborazione con le due Province autonome di Bolzano e di Trento. Lunedì, 22 maggio, la Società ha presentato i primi risultati di quest’importante iniziativa rivolta al mondo della scuola in una conferenza stampa presso la sua sede di Trento, che ha coinvolto gli esponenti politici e i partner istituzionali del Progetto per un importante momento di comunicazione, confronto e restituzione.

Trento, 22 maggio 2023

“È assolutamente fondamentale far sì che i nostri ragazzi e le nostre ragazze, già durante il percorso scolastico, costruiscano le conoscenze di base per poter affrontare la quotidianità, ma soprattutto la gestione del denaro e delle proprie entrate. Si tratta di temi che purtroppo oggi nel mondo della scuola ancora non vengono sviluppati e affrontati con la giusta consapevolezza. Per questo cogliamo con grande favore l’iniziativa di Pensplan Centrum S.p.A.: sono già numerose le classi coinvolte sul nostro territorio provinciale.” Con queste parole Mirko Bisesti, Assessore all’istruzione, università e cultura della Provincia autonoma di Trento ha accolto con entusiasmo la presentazione del Progetto di Educazione finanziaria di Pensplan Centrum S.p.A. e i relativi numeri di successo in questo primo anno scolastico, in cui è stato introdotto.

Promuovere l’alfabetizzazione finanziaria – compito istituzionale di Pensplan Centrum S.p.A.

Pensplan Centrum S.p.A. è una società pubblica, partecipata dalla Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol e dalle due Province autonome di Bolzano e di Trento. Pensplan Centrum S.p.A. offre a tutti i cittadini servizi gratuiti di informazione, consulenza e formazione in materia di previdenza complementare e gestisce le posizioni degli aderenti ai fondi pensione partner (Laborfonds, Plurifonds, Raiffeisen e Pensplan Profi). Oltre a queste attività, nel 2018, il Legislatore regionale ha affidato a Pensplan Centrum S.p.A. un ulteriore compito istituzionale, ovvero quello della promozione dell’alfabetizzazione finanziaria.

“L’alfabetizzazione finanziaria – ha sottolineato Maurizio Roat, membro del Consiglio di Amministrazione della Società – può essere una valida risposta a un mondo e a una società che cambiano. Pensplan Centrum

S.p.A., in questo senso, desidera dare il proprio contributo per una maggiore serenità economica della nostra popolazione, partendo dai giovani”.

La COO di Pensplan Centrum S.p.A., Giorgia Giovine, ha spiegato la genesi e gli obiettivi del Progetto di Educazione finanziaria, sviluppato e avviato, a partire dal 2021, in collaborazione con le due Province autonome di Bolzano e di Trento e con le Università degli Studi di Trento e Bolzano per contribuire a una miglior alfabetizzazione finanziaria della popolazione. Come primo campo di intervento, è stata individuata la scuola quale ambito privilegiato in cui neutralizzare, il più possibile, le differenze sociali in materia di conoscenze finanziarie. “Intendiamo l’educazione finanziaria come capacità di garantire ai cittadini gli strumenti necessari per orientarsi in un mondo (economico-finanziario) sempre più complesso. Questi strumenti permettono loro di pianificare responsabilmente e consapevolmente il loro futuro in ambito finanziario, previdenziale, assicurativo. L’educazione finanziaria va concepita in un senso ancora più profondo e cioè – riprendendo le parole del Presidente della Repubblica – prima di tutto come un diritto di cittadinanza, di cui i benefici vanno sia a vantaggio del singolo sia a vantaggio della collettività e che dunque può contribuire alla crescita economica di un Paese”.

La collaborazione con IPRASE

Per quanto riguarda l’implementazione del Progetto di Educazione finanziaria nelle scuole nella Provincia autonoma di Trento, Pensplan Centrum S.p.A. ha collaborato strettamente con IPRASE, l’Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa. Durante la conferenza stampa, il Direttore di IPRASE, Luciano Covi, ha portato la sua testimonianza sul Progetto, condividendo le sue prospettive sull’esito del primo anno e sulle possibili evoluzioni del Progetto. “L’importanza di disporre di adeguate competenze finanziarie è diventata particolarmente evidente dopo la crisi del 2008, momento in cui ci siamo tutti resi conto della scarsa preparazione e della disinformazione dei cittadini in questo ambito. A livello provinciale questo nucleo di competenze è stato inserito nel 2020 nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica e nell’educazione alla cittadinanza, come specificità per caratterizzare i nostri piani di studio. La collaborazione con Pensplan Centrum S.p.A. e con altri enti che portano delle competenze tecniche specifiche che ancora mancano nella scuola, risulta, in questo momento, fondamentale”.

IPRASE si è espresso positivamente in merito agli interventi di Pensplan Centrum S.p.A. e intende promuovere il Progetto di Educazione finanziaria nelle scuole superiori in Trentino anche nel prossimo anno scolastico 2023/2024.

È intervenuto, inoltre, portando la sua valutazione del Progetto dal punto di vista del corpo docente, Marco Cian, professore presso l’Istituto Tecnico Tecnologico Marconi di Rovereto.

I numeri del Progetto di Educazione finanziaria

Nell’anno scolastico 2022/23, il Progetto di Educazione finanziaria si è rivolto alle classi del triennio finale delle scuole secondarie di secondo grado della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

In 9 mesi, da ottobre 2022 a maggio 2023, sono stati coinvolti 30 istituti scolastici per un numero complessivo di oltre 2.100 studenti.

Al Progetto hanno partecipato in totale 127 classi: 78 classi della scuola tedesca, 13 della scuola ladina, 5 classi della scuola italiana (Alto Adige) e 31 classi in Trentino. Relativamente alla suddivisione per istituti scolastici, hanno partecipato alle attività didattiche 10 scuole professionali, 8 istituti tecnici, 9 licei, 3 istituti tecnici/licei.

I moduli formativi, due interventi della durata di tre ore ciascuno, sono stati condotti da quattro formatori di Pensplan Centrum S.p.A., per un totale complessivo di 700 ore di formazione erogate.

Le prospettive future del Progetto

In una prima fase, il Progetto di Educazione finanziaria è rivolto al mondo della scuola come contesto privilegiato per contribuire a ridurre le differenze sociali che già esistono tra i giovani in termini di conoscenze finanziarie. La COO Giorgia Giovine ha spiegato che la specifica proposta formativa sviluppata da Pensplan Centrum S.p.A. seguirà questa traiettoria anche nell’anno scolastico 2023/24 con l’obiettivo di intercettare il maggior numero di studenti. A tale fine, oltre a proporre degli interventi nelle classi con i propri formatori, Pensplan Centrum S.p.A. intende anche rivolgersi con una specifica offerta formativa alla categoria dei docenti, in quanto naturali moltiplicatori.

Pensplan Centrum S.p.A. si rivolgerà in futuro anche ad altre categorie professionali, come ad esempio al mondo delle libere professioni (commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e avvocati), le quali, nell’ambito delle loro attività operative a favore di aziende e privati, possono contribuire in modo determinante a promuovere l’educazione finanziaria e la previdenza complementare fra la popolazione.

Inoltre, la Società ha sviluppato diversi progetti e iniziative, costruendo sinergie e progettualità con altri attori istituzionali del territorio. Nel 2022, Pensplan Centrum S.p.A., la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (Caritro) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano hanno sottoscritto una convenzione che prevede la collaborazione strategica fra le tre istituzioni per la promozione dell’educazione finanziaria rivolta ai cittadini della Regione.

Nel 2023 è stata attivata un’ulteriore convenzione di collaborazione fra Pensplan Centrum S.p.A. e la Libera Università di Bolzano e l’Università degli Studi di Trento, al fine di qualificare e supportare ulteriormente dal punto di vista scientifico il Progetto di Educazione finanziaria.