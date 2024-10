PENSPLAN CENTRUM * “EDUCAZIONE FINANZIARIA – ANNO SCOLASTICO 2024/2025»“: «PREVISTI 100 INTERVENTI, PER ACCRESCERE IL LIVELLO DI CONOSCENZA DEI GIOVANI»

13.20 - martedì 8 ottobre 2024

Educazione finanziaria: Pensplan Centrum S.p.A. nuovamente sui banchi di scuola per l’anno scolastico 2024/2025. Pensplan Centrum prosegue con gli interventi di educazione finanziaria nelle scuole superiori anche nel nuovo anno scolastico 2024/2025. L’obiettivo dell’impegno, partito nell’anno scolastico 2022/2023, è quello di accrescere il livello di conoscenze base dei giovani riguardo ai temi legati alla finanza personale, al risparmio e all’investimento. Sono ad oggi previsti 100 interventi dei formatori di Pensplan Centrum presso le scuole superiori dell’intera Regione e continua la formazione dei docenti quali moltiplicatori naturali.

Secondo i dati dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), in Italia, solamente il 30% della popolazione è dotato di un’alfabetizzazione finanziaria, mentre la media degli altri Paesi OCSE è pari al 62%. Si rivela quindi oltremodo importante ogni iniziativa che contribuisca a colmare il divario esistente tra il nostro Paese e gli altri Paesi dell’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il Progetto di Educazione finanziaria di Pensplan Centrum S.p.A. va proprio in questa direzione, perseguendo l’obiettivo di – usando le parole della stessa OCSE – “migliorare la comprensione dei prodotti finanziari, dei concetti di base e di sviluppare le attitudini e le conoscenze necessarie per prendere decisioni consapevoli.”

La promozione dell’alfabetizzazione finanziaria e quindi, in ultima analisi, di una cultura del risparmio previdenziale della popolazione nella nostra Regione, rientra nei compiti istituzionali di Pensplan Centrum S.p.A. La Società ha avviato già nel 2021, in collaborazione con le due Province autonome di Bolzano e di Trento, con la Libera Università di Bolzano e l’Università degli Studi di Trento il “Progetto di Educazione finanziaria”. Come primo campo di intervento del Progetto è stata individuata la scuola quale ambito privilegiato in cui neutralizzare il più possibile le differenze sociali in materia di conoscenze finanziarie. All’interno dell’insegnamento dell’educazione civica nelle classi del triennio finale delle scuole secondarie di secondo grado dell’intera Regione, gli esperti di Pensplan Centrum S.p.A., ormai già dall’anno scolastico 2022/2023, offrono dei moduli formativi sul tema dell’educazione finanziaria.

“Intendiamo l’educazione finanziaria come capacità di garantire ai cittadini gli strumenti necessari per orientarsi in un mondo (finanziario) sempre più complesso e per pianificare responsabilmente e consapevolmente il futuro in ambito finanziario, previdenziale, assicurativo”, sottolinea l’Amministratore Delegato di Pensplan Centrum S.p.A., Matteo Migazzi. “L’educazione finanziaria va concepita in un senso ancora più profondo e cioè – riprendendo le parole del Presidente della Repubblica – prima di tutto come un diritto di cittadinanza, i cui benefici vanno sia a vantaggio del singolo sia a vantaggio della collettività e che dunque può contribuire alla crescita economica di un Paese. Ci sono degli studi – sottolinea ancora Migazzi – che dimostrano che già all’età di 15 anni ci sono delle differenze in termini di alfabetizzazione finanziaria in relazione al genere o alla classe sociale di appartenenza. Le scuole costituiscono un contesto privilegiato in grado di affrontare queste differenze. Proprio per questi motivi, prosegue anche quest’anno il nostro convinto impegno a favore dei giovani con la collaborazione delle scuole”.

La programmazione dell’anno scolastico 2024/2025

Gli interventi di educazione finanziaria di Pensplan Centrum continuano anche nell’attuale anno scolastico con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di giovani. Sono ad oggi previsti 100 interventi, della durata di quattro ore, presso le scuole superiori dell’intera Regione, a partire dal mese di ottobre. Inoltre, come nel precedente anno scolastico 2023/2024, sono in programma, in entrambe le Province, anche sessioni formative per gli e le insegnanti, affinché, nel loro ruolo di naturali moltiplicatori, possano continuare a trattare, dopo un’adeguata formazione, il tema dell’educazione finanziaria nelle lezioni degli anni successivi.

I numeri dell’anno scolastico 2023/2024

L’anno scolastico precedente 2023/2024 si è chiuso con importanti numeri per il progetto di Educazione finanziaria nelle scuole: in totale hanno preso parte alle lezioni proposte da Pensplan Centrum 45 istituti scolastici nelle due Province autonome di Bolzano e di Trento con 199 classi, di cui 132 classi della scuola tedesca, 12 classi della scuola italiana, 2 classi della scuola ladina (Alto Adige) e 53 classi in Trentino. Oltre 3.200 studentesse e studenti sono stati coinvolti nel percorso di formazione.

Il secondo anno del Progetto ha visto una novità in merito al format degli interventi: mentre nell’anno scolastico di avvio del Progetto (2022/2023), la proposta formativa prevedeva 2 interventi di 3 ore scolastiche per ogni classe partecipante, si era deciso, dopo un confronto con le relative Intendenze scolastiche, di modificare la proposta formativa, e di proporre, a partire dall’anno scolastico 2023/2024, un unico intervento della durata di 4 ore scolastiche continuative.

Questa scelta ha permesso di raggiungere un numero maggiore di studentesse e studenti a fronte di una riduzione complessiva del numero di interventi, anche attraverso l’accorpamento di più classi laddove i numeri dei singoli gruppi lo consentivano. Nell’anno scolastico 2023/2024, il modulo formativo della durata di quattro ore scolastiche è stato condotto da cinque formatori di Pensplan Centrum S.p.A., per un totale complessivo di 500 ore di formazione erogate. Grazie anche all’introduzione del nuovo format degli interventi, nell’anno scolastico 2023/2024 è stato possibile incrementare di oltre il 50% il numero di istituti, classi e giovani coinvolti nel percorso formativo rispetto all’anno scolastico di partenza del Progetto (2022/2023), a fronte di una razionalizzazione delle risorse.

La formazione dei docenti come naturali moltiplicatori

Nell’ottica di raggiungere il numero massimo possibile di giovani, oltre a proporre degli interventi di educazione finanziaria nelle classi con i propri formatori, dall’anno scolastico 2023/2024 Pensplan Centrum si rivolge con una specifica offerta formativa anche alla categoria dei docenti, in quanto naturali moltiplicatori. L’obiettivo di queste sessioni è quello di permettere ai docenti, dopo un’adeguata formazione, di svolgere in autonomia il ruolo di formatori attraverso l’utilizzo del materiale didattico messo a disposizione. In quest’ottica, nel corso dell’autunno 2023, Pensplan Centrum S.p.A. ha organizzato due giornate di formazione sia sul territorio altoatesino (Termeno) sia in Trentino (Rovereto), alle quali hanno partecipato circa 40 docenti complessivamente. A queste sessioni sono intervenuti anche docenti della Libera Università di Bolzano e dell’Università degli Studi di Trento nell’ambito della convenzione in essere fra Pensplan Centrum e le due Università per lo sviluppo dell’educazione finanziaria in Regione.

I numeri dell’anno scolastico 2022/2023. Nell’anno scolastico 2022/23, che ha visto l’avvio del Progetto di Educazione finanziaria nelle scuole, i formatori di Pensplan Centrum S.p.A. hanno raggiunto 30 istituti scolastici nelle due Province autonoma di Bolzano e di Trento per un numero complessivo di 127 classi (78 classi della scuola tedesca, 13 della scuola ladina, 5 classi della scuola italiana (Alto Adige) e 31 classi in Trentino). Al percorso di formazione hanno preso parte oltre 2.100 studentesse e studenti. I moduli formativi, due interventi della durata di tre ore ciascuno, sono stati condotti da quattro formatori di Pensplan Centrum S.p.A., per un totale complessivo di 700 ore di formazione erogate.

Considerazioni ed esperienze maturate

I dati relativi alle ultime ricerche effettuate nel nostro Paese in merito all’alfabetizzazione finanziaria dei giovani confermano una necessità formativa in ambito economico. Dall’esperienza maturata da Pensplan Centrum S.p.A. in due anni dall’avvio del Progetto di Educazione finanziaria i risultati di queste ricerche vengono confermati anche a livello territoriale e quindi si ribadisce l’importanza nonché l’urgenza di un ulteriore sviluppo del Progetto da parte della Società. L’interesse verso le tematiche economiche e finanziarie proposte all’interno del percorso formativo di Pensplan Centrum S.p.A. è molto elevato. Si riscontra un interesse diffuso per tutti gli argomenti trattati, ma in particolare verso le tematiche legate alla protezione e al risparmio previdenziale nonché sul tema degli investimenti.

Il grado di accoglimento del Progetto dalle Intendenze scolastiche e dai docenti coinvolti è stato molto positivo, come evidenziano i risultati dei questionari di feedback proposti ai docenti in merito all’organizzazione degli interventi, alla preparazione dei formatori di Pensplan Centrum, ai metodi utilizzati e alla rilevanza degli argomenti trattati. Molto significativi risultano anche i riscontri delle studentesse e degli studenti, dimostrando l’interesse che l’educazione finanziaria suscita nelle giovani generazioni. Di seguito si riportano alcune riflessioni di studentesse e studenti che hanno partecipato al percorso formativo di Pensplan Centrum.

“L’incontro svolto mercoledì è stato a mio parere l’incontro più utile che abbiamo mai fatto a scuola. Il tema trattato era l’educazione finanziaria che al giorno d’oggi è un aspetto fondamentale della vita di ognuno di noi.”

“Ho trovato questo incontro non solo interessante, ma estremamente utile. Ha aperto gli occhi a noi studenti sull’importanza delle spese consapevoli e quanto queste possano incidere sulla nostra qualità di vita.”

“La cosa che più mi ha colpito è stata sicuramente la scoperta di quanto può costare un percorso universitario. Vedere quella cifra sullo schermo è stata per me come una scossa elettrica ed è in quel momento che ho davvero iniziato a domandarmi come dovrei strutturare il mio futuro. Sono abbastanza sicura che sia l’obiettivo primario dell’educazione finanziaria: far capire ai giovani che il loro futuro è più vicino e concreto di quanto pensino ed è importante iniziare a capire come affrontarlo al meglio.”