PENSPLAN CENTRUM E FONDAZIONE CASSA RISPARMIO BOLZANO * “DONNE E FINANZA”: « IL 18% NON HA UN CONTO CORRENTE (DELL’82% CHE LO DISPONE IL 67% HA ACCESSO AUTONOMO)»

Evento di sensibilizzazione “Donne e finanza”. Pensplan Centrum S.p.A. e Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano promuovono l’educazione finanziaria delle donne in Regione.

Nell’ambito del Mese dell’Educazione finanziaria, si è svolto il 27 novembre 2024 a Bolzano l’evento “Donne e Finanza”, organizzato da Pensplan Centrum S.p.A. e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. L’incontro ha visto la partecipazione di oltre 250 persone e ha avuto come protagoniste sei relatrici, che hanno approfondito il tema della finanza, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di costruire una solida indipendenza economica.

Quali aspetti devono considerare soprattutto le giovani donne quando gestiscono il loro denaro? Come dovrebbero investire il loro capitale? In che modo vanno pianificate al meglio le proprie risorse per costruirsi un futuro sereno? Queste e molte altre domande hanno trovato risposta all’interno dell’evento “Donne e finanza”, organizzato da Pensplan Centrum S.p.A. insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio il 27 novembre 2024 presso l’Auditorium di Eurac Research a Bolzano. Con questo evento si è voluto sensibilizzare le donne (e non solo loro!) a rendersi indipendenti dal punto di vista finanziario, confrontarsi con le tematiche finanziarie e previdenziali e sviluppare al meglio il proprio potenziale.

Da recenti ricerche emerge come il 18% delle donne che vivono in Italia non ha un conto corrente. Dell’82% delle donne che dispone di un conto corrente, solo il 67% ha un accesso autonomo. Partendo da questi dati l’Assessore regionale alla previdenza complementare, Carlo Daldoss, ha evidenziato il problema dell’indipendenza finanziaria delle donne. “Questi dati ci raccontano di una disuguaglianza che non può più essere ignorata. Dobbiamo lavorare insieme, a livello istituzionale e sociale, per garantire che tutte le donne abbiano gli strumenti per costruire un futuro indipendente e sicuro, anche attraverso l’educazione finanziaria e misure che incentivino la loro inclusione nel sistema economico.” L’Assessore ha quindi ribadito l’impegno della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol a sostenere tutte le iniziative che possano favorire l’accesso delle donne a un’autonomia economica completa, nella convinzione che questa rappresenti un prerequisito imprescindibile per una vera parità di genere e una società più giusta.

L’Amministratore Delegato / CEO di Pensplan Centrum S.p.A., Matteo Migazzi, ha sottolineato l’importanza del Mese dell’Educazione finanziaria e quindi di iniziative come queste per aumentare il livello di alfabetizzazione della popolazione, intesa come capacità di garantire ai cittadini gli strumenti necessari per orientarsi in un mondo (finanziario) sempre più complesso e per pianificare responsabilmente e consapevolmente il futuro in ambito finanziario, previdenziale, assicurativo. “Ci sono degli studi – ha sottolineato Migazzi – che dimostrano che già all’età di 15 anni ci sono delle differenze in termini di alfabetizzazione finanziaria in relazione al genere o alla classe sociale di appartenenza. Proprio per questi motivi, prosegue il nostro convinto impegno per ridurre questa disparità, già tra le più giovani generazioni”.

“Per Pensplan Centrum le donne rappresentano un target molto importante, in quanto ancora oggi svantaggiate dal punto di vista finanziario”, ha sottolineato la Presidente di Pensplan Centrum S.p.A., Johanna Vaja. “I motivi sono il lavoro a tempo parziale, le interruzioni della carriera lavorativa per l’educazione dei figli e la cura dei familiari. Ciò comporta non solo una diversa situazione retributiva (Gender Pay Gap), ma anche a una disparità di trattamento pensionistico (Gender Pension Gap). Per contrastare queste problematiche, dobbiamo rafforzare l’alfabetizzazione finanziaria delle donne e aiutarle a raggiungere l’indipendenza economica e a provvedere autonomamente al proprio futuro.”

Per favorire l’educazione finanziaria della popolazione, Pensplan Centrum S.p.A. collabora con diversi partner istituzionali. Già nel 2021, la Società ha avviato, in collaborazione con le due Province autonome di Bolzano e di Trento, la Libera Università di Bolzano e l’Università degli Studi di Trento, il Progetto di Educazione finanziaria. In base a un accordo tra Pensplan Centrum S.p.A., la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano e la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (Fondazione Caritro), le tre istituzioni intendono promuovere congiuntamente iniziative e progetti, per diffondere la cultura finanziaria e previdenziale nella Regione. L’evento “Donne e finanza” è una delle iniziative, frutto della collaborazione tra Pensplan Centrum S.p.A. e la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano nell’ambito di questo accordo. “La Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano si impegna attivamente per l’educazione finanziaria e la promozione della parità di genere. Iniziative come l’evento ‘Donne e Finanza’ hanno l’obiettivo di accompagnare consapevolmente le donne verso la loro indipendenza finanziaria”, ha sottolineato Angelika Mayr Fischnaller, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.

Donne che ispirano altre donne

Dopo il successo della prima edizione nel 2023, la seconda edizione dell’evento “Donne e Finanza” si è svolta nel 2024, confermando lo stesso formato: “Per noi è importante raggiungere quante più donne possibile e offrire loro un vero valore aggiunto in termini di educazione finanziaria e di empowerment al femminile”, ha dichiarato Franziska Maria Hack, responsabile dell’Area comunicazione di Pensplan Centrum S.p.A., che ha moderato l’evento: “Vogliamo costituire una rete di donne per sensibilizzare altre donne e creare una piattaforma per uno scambio stimolante di esperienze al femminile. Per questo abbiamo invitato in qualità di relatrici una giovane influencer economico-finanziaria tedesca, Claudia Müller e cinque giovani donne della nostra Regione, per condividere le loro esperienze private e professionali in campo finanziario e per dare utili consigli. Attraverso questo scambio tra donne speriamo di poter innescare dei processi mentali capaci di abbattere ostacoli e paure legati ai temi finanziari e stimolare le donne a mettersi in gioco.”

Dalla paura alla gioia di invecchiare

Nel suo intervento, la rinomata economista e autrice tedesca Claudia Müller, fondatrice del Female Finance Forum, ha esaminato la situazione finanziaria delle donne. Ha richiamato all’attenzione le ragioni per cui le donne si occupano meno di questioni finanziarie rispetto agli uomini e ha spiegato perché è particolarmente importante per le donne gestire attivamente le proprie finanze, per evitare di trovarsi in una situazione di povertà durante la vecchiaia. Müller ha sottolineato l’importanza della pianificazione finanziaria come strumento per pianificare la propria vita, illustrando come le donne possano costruirsi una sicurezza per la vecchiaia e raggiungere l’indipendenza finanziaria in cinque passi.

Innanzi tutto, è necessario calcolare il proprio “gap pensionistico” e analizzare il proprio fabbisogno di investimento, chiedendosi, in base alla propria situazione di vita, quali siano le proprie necessità finanziarie a breve, medio e lungo termine. In seguito, è fondamentale garantire la massima trasparenza nella gestione delle proprie finanze, ad esempio tenendo un bilancio familiare per monitorare esattamente entrate e uscite, facendo una pianificazione dettagliata del budget e creando un “fondo di emergenza” per affrontare eventuali imprevisti. È altrettanto importante parlare apertamente di denaro all’interno della coppia e concordare con il partner gli aspetti finanziari, come la gestione del conto corrente (metodo dei 3 conti) o la stesura di un contratto matrimoniale, che garantisca la sicurezza finanziaria di entrambi i partner. Nel quarto passo, la donna dovrebbe imparare a investire in modo autonomo e, infine, mettere in pratica questa capacità.

“Gender Pension Gap” e l’importanza della previdenza complementare

Secondo i dati attuali dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), la pensione mensile media per gli uomini nella nostra Regione è di 1.761 €, mentre per le donne si attesta mediamente a soli 946 €. Il 66% delle donne riceve una pensione di vecchiaia inferiore a 1.000 € al mese. La previdenza complementare rappresenta una possibilità per integrare la pensione obbligatoria.

Pensplan è il Progetto di Welfare Complementare Regionale. Attualmente, i quattro fondi pensione istituiti in Regione, partner di Pensplan Centrum S.p.A., contano più di 322.000 posizioni. Mentre la distribuzione per genere degli aderenti risulta pressoché equilibrata (51,6% contro 48,4%), il capitale medio maturato dagli uomini (31.180 €) è significativamente più alto rispetto a quello delle donne (19.231 €). Questi dati evidenziano il divario previdenziale di genere, che è principalmente dovuto alla carriera lavorativa delle donne.

Thomas Walder, collaboratore del Settore Welfare & Education di Pensplan Centrum S.p.A., ha spiegato come funziona un fondo pensione e quali vantaggi concreti offre. Ha illustrato inoltre in che modo la previdenza complementare rappresenti un valido strumento per integrare la pensione obbligatoria, contribuendo quindi a una maggior sicurezza finanziaria durante la vecchiaia. Ha quindi sottolineato i vantaggi fiscali e la flessibilità di questo strumento, in base alle esigenze individuali.

Sensibilizzazione e ispirazione tramite lo scambio di esperienze

All’interno di un panel, cinque testimonial provenienti da settori lavorativi e percorsi di vita diversi, Alma Calliari (agricoltrice biologica, imprenditrice e Direzione Bioland Südtirol), Christine Hofer (insegnante), Dania Buzzacchi (HR Specialist, Executive & Team Coach), Ilse Schweigkofler (esperta social media) e Silvia Basile (avvocata e Presidente del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Bolzano), hanno condiviso le loro esperienze professionali e private, offrendo consigli pratici per abbattere eventuali ostacoli e barriere (anche mentali) in tema di finanza.

Il Mese dell’Educazione finanziaria

La settima edizione del Mese dell’Educazione finanziaria si svolge dal 1° al 30 novembre 2024, online e in tutta Italia ed è incentrata sul tema “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”.

L’evento “Donne e finanza. Storie di empowerment al femminile” è parte del calendario ufficiale del Mese dell’Educazione Finanziaria 2024: https://www.quellocheconta.gov.it/it/.