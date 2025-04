PENSPLAN CENTRUM * BILANCIO 2024: «1,1 MILIONI DI UTILE / 102 DIPENDENTI E 344 MILA POSIZIONI PENSIONISTICHE GESTITE»

14.49 - martedì 29 aprile 2025

Pensplan Centrum S.p.A. presenta il bilancio 2024: un utile di 1.115.727 euro, indicatori in crescita e nuovi progetti per migliorare i servizi e per promuovere l’educazione finanziaria della cittadinanza

Martedì, 29 aprile 2025 si è riunita a Bolzano l’Assemblea dei Soci di Pensplan Centrum S.p.A. per l’approvazione del bilancio di esercizio relativo all’anno 2024. Durante una conferenza stampa in seguito, il Consiglio di Amministrazione ha illustrato i principali dati e risultati della Società dello scorso anno e presentato le iniziative previste per il 2025.

102 Dipendenti, un utile di esercizio pari a 1.115.727 euro, un capitale sociale di oltre 250 milioni di euro, quattro Fondi Pensione partner (Laborfonds, Plurifonds, PensPlan Profi e Raiffeisen Fondo Pensione Aperto), più di 20 partner fra sindacati, patronati, associazioni di categoria e CAF per la gestione della rete Pensplan Infopoint, 344.520 posizioni nei Fondi Pensione gestite a fine 2024: questi alcuni dei dati presentati oggi da parte del Consiglio di Amministrazione di Pensplan Centrum S.p.A.

Il capitale sociale e il risultato di esercizio 2024

Pensplan Centrum S.p.A. è la Società di Servizi di Welfare Complementare Regionale. Istituita nel 1997 come società pubblica, è attualmente partecipata al 98% dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e al 2% dalle Province autonome di Bolzano e di Trento. La mission della Società è quella di promuovere, gestire e sviluppare la previdenza complementare e l’educazione finanziaria in Regione. Al momento della sua costituzione, la Società è stata dotata di un capitale sociale di oltre 250 milioni di euro per lo sviluppo e l’attuazione del Progetto di Welfare Complementare Regionale Pensplan.

“Investiamo il nostro capitale sociale con la massima attenzione e prudenza” – ha sottolineato l’Amministratore Delegato/CEO di Pensplan Centrum S.p.A., Matteo Migazzi – “posto che con i proventi generati con l’investimento del nostro capitale sociale andiamo a coprire quasi tutti i costi operativi legati all’erogazione dei nostri servizi a beneficio della cittadinanza”.

Pensplan Centrum S.p.A. offre servizi di informazione, consulenza e formazione alla cittadinanza, nonché servizi amministrativi e contabili a favore degli aderenti ai Fondi Pensione partner. La Società gestisce, inoltre, misure di sostegno alla contribuzione previdenziale complementare volute dalla Regione e dalle due Province, tra cui gli interventi di sostegno regionale e provinciale (“Provvidenze”), e collabora al Progetto Risparmio Casa / Bausparen offrendo supporto informativo e amministrativo ai cittadini richiedenti.

“Per quanto riguarda l’anno 2024, abbiamo chiuso il bilancio con un utile di 1.115.727 euro” – ha spiegato soddisfatto l’Amministratore Delegato di Pensplan Centrum S.p.A., Matteo Migazzi, presentando il risultato di gestione del portafoglio, pari a un rendimento annuale netto del +4,45%. “Questi risultati sono particolarmente significativi in un anno di sviluppo di nuove iniziative e servizi a favore dei cittadini e di nuove politiche a favore dei Dipendenti. Per una società di servizi, infatti, il risultato di esercizio è solamente uno degli indicatori da considerare, unitamente alla qualità e alla capillarità dei servizi per la popolazione.”

Alla conferenza stampa è intervenuto anche l’Assessore regionale alla Previdenza complementare, Carlo Daldoss, che ha espresso la soddisfazione dell’Ente Regione per i risultati positivi raggiunti: “I dati di bilancio presentati confermano l’ottima gestione e la crescente fiducia che i cittadini ripongono nella Società e nei Fondi Pensione istituiti in Regione in chiave previdenziale. Gli indicatori economici illustrati indicano una situazione patrimoniale e finanziaria di crescita costante”, ha commentato l’Assessore.

“Molto è stato fatto e continua ad esser motivo di soddisfazione, ma l’obiettivo è quello di continuare a migliorare e accompagnare il territorio regionale nel processo di cambiamento socioeconomico che sta vivendo. È fondamentale perseguire l’attività di comunicazione e sensibilizzazione soprattutto nei confronti delle nuove generazioni circa l’importanza di guardare avanti, investendo oggi per il proprio futuro. Pensplan Centrum è impegnata nel trovare soluzioni innovative e capaci di dare risposte ai cittadini. Partendo da questi presupposti e visioni stiamo lavorando per allargare il raggio d’azione delle attività pensando in particolare alla non autosufficienza e al Welfare Complementare, per anticipare le situazioni di fragilità legate all’allungamento della vita media.”

Pensplan PLUS – un nuovo servizio che aiuta a valutare la propria situazione patrimoniale complessiva

In quest’ottica, nel 2024, Pensplan Centrum ha introdotto un nuovo servizio gratuito di analisi di pianificazione patrimoniale, Pensplan PLUS. “Rientra nei compiti istituzionali della nostra Società proporre soluzioni innovative per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di pianificare il proprio futuro finanziario e quello della propria famiglia”, ha spiegato Johanna Vaja, Presidente di Pensplan Centrum S.p.A. “Con Pensplan PLUS abbiamo compiuto un passo importante in questa direzione, puntando a migliorare l’alfabetizzazione finanziaria della cittadinanza e supportarla nella valutazione della propria situazione patrimoniale complessiva.”

Pensplan PLUS offre un’analisi personalizzata in diversi ambiti, tra cui finanze, beni materiali, assicurazioni, previdenza complementare, tutela della famiglia e pianificazione successoria. Al termine dell’analisi, il cittadino riceve un report neutrale, completo e dettagliato della sua situazione patrimoniale personale, redatto in forma anonima e strutturato secondo una metodologia semaforica (verde, arancione, rosso) per facilitarne la comprensione. Il servizio, gratuito e neutrale, evidenzia punti di forza, criticità ed esigenze di intervento, ma non fornisce consigli operativi specifici. Sarà eventualmente il cittadino a decidere, in piena autonomia, se rivolgersi a uno specifico operatore economico (banca, assicurazione, consulente fiscale, notaio, etc.). L’analisi si svolge presso gli uffici di Pensplan Centrum S.p.A, di Bolzano e di Trento e ha una durata di circa un’ora. Per maggiori informazioni o per prenotare un appuntamento, visitare il sito www.pensplan.com.

