PD – TRENTINO * “TUTTI GLI OCCHI SU RAFAH“: «CON BOLDRINI – FERRARI – LA MALFA, INCONTRO PUBBLICO A TRENTO – PIAZZA D’AROGNO (3/6 – 18.00) »

10.03 - lunedì 3 giugno 2024

Questo pomeriggio alle ore 18.00 in piazza d’Arogno a Trento si svolgerà un incontro pubblico con protagoniste la deputata, già presidente della Camera, LAURA BOLDRINI e SARA FERRARI, deputata e candidata alle Elezioni Europee che ci racconteranno la loro missione istituzionale a Rafah. Introduce l’incontro ANDREA LA MALFA, Presidente Arci del Trentino. Modera l’incontro FRANCO PEROTTO, Segretario dei Giovani Democratici del Trentino. In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso la Sala Riunioni dell’Hotel America (via Torre Verde, 50 – Trento).

Partito Democratico del Trentino