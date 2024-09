PD – TRENTINO * STATUTO DI AUTONOMIA: «OGGI NEL CONSIGLIO STRAORDINARIO RIGETTATA LA PRIORITÀ PER LA CLAUSOLA D’INTESA PER LA MODIFICA»

17.19 - lunedì 30 settembre 2024

Oggi nel Consiglio straordinario richiesto dalle minoranze consiliari sulla modifica dello Statuto di Autonomia la Giunta provinciale e la maggioranza hanno deciso di rigettare la proposta di risoluzione presentata dalle minoranze, a prima firma del Rappresentante delle minoranze, che mirava a dare priorità alla clausola per l’Intesa dentro la modifica dello Statuto.

Allo stesso modo hanno respinto anche l’impegno alla valorizzazione, dentro la riforma, del ruolo della Regione oltre a quello a vigilare affinché la riforma dello statuto non si intersechi con le leggi sull’autonomia differenziata ed il premierato. Le preoccupazioni e le proposte espresse dalle minoranze in Consiglio provinciale vengono ancora una volta ignorate, confermando una gestione di questo percorso che è ben poco condivisa e che per quanto ci è dato conoscere sicuramente non priva di rischi.

Attendiamo ora l’esito dell’annunciato incontro con la Presidente del Consiglio, a valle del quale torneremo a chiedere conto nelle sedi deputate degli esiti, convinti dell’importanza e della delicatezza di questo intervento di riforma.