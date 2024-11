PD – TRENTINO * SINDACI – LIMITE MANDATI: MANICA E DE BERTOLINI, «FUGATTI CONTRO KOMPATSCHER»

17.21 - giovedì 14 novembre 2024

Fugatti contro Kompatscher. È questo il riassunto dell’imbarazzante scontro a cui abbiamo assistito ieri, nell’aula del Consiglio durante la discussione del DDL della Giunta regionale volto a recepire la normativa nazionale sul limite dei mandati per i sindaci.

Una norma che l’assessore Locher ha motivato all’aula come inevitabile al fine di scongiurare il rischio di impugnativa nelle elezioni di primavera qualora fosse rimasta una norma regionale diversa da quella nazionale.

Paradossalmente Fugatti e parte della sua maggioranza, hanno aperto ieri una vera e propria guerra al loro stesso DDL per portare a tre i mandati nei comuni sopra i 15.000 abitanti. Probabilmente per creare un precedente per sostenere in un secondo momento la richiesta del terzo mandato anche per il Presidente della Giunta provinciale. In parole povere, aprire la strada all’ipotesi Fugatti ter. Insomma, la maggioranza che smentisce se stessa, ovvero l’ennesima conferma di una compagine regionale che esiste solo sulla carta ma non esiste nella pratica. Una convivenza puramente spartitoria che si regge quotidianamente su equilibrismi, sceneggiate e brutte figure come quella di ieri.

Come Partito Democratico del Trentino avremmo gradito un dibattito e un’applicazione della norma nazionale maggiormente in linea con le caratteristiche della nostra Regione. L’idea quindi che la nostra Regione autonoma abbia dovuto accettare, in questo frangente, una norma nazionale, non ci trova completamente concordi. Non ci piace soprattutto il venir meno dei vincoli di mandato nei comuni sotto i 5000 abitanti. Quello che sopra tutto ci lascia sbigottiti è l’irresponsabilità insita nel comportamento di buona parte della maggioranza che ieri non è stata nemmeno in grado di presentarsi coesa sulle proprie norme.

Alessio Manica – Capogruppo PD in Consiglio provinciale

Andrea de Bertolini – Capogruppo PD in Consiglio regionale