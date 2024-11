PD – TRENTINO * SALUTE: DAL RI, «CROLLO DELLA SANITÀ TRENTINA, FUGATTI AFFOSSA UN’ECCELLENZA»

16.39 - mercoledì 13 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il crollo della sanità trentina. Fugatti affossa un’eccellenza”. Lo scorso anno l’allora assessora alla Salute Segnana festeggiava per il secondo posto del Trentino nel ranking nazionale del rapporto Crea. E allora le dicemmo che i sistemi complessi come quelli sanitari hanno una certa inerzia e che i risultati si sarebbero visti a distanza.

Ora, purtroppo per i trentini, i risultati della sua (non) gestione si iniziano a vedere. E sono disastrosi. Altro che “bontà del percorso intrapreso e delle scelte compiute in questi anni” come ebbe a commentare allora. I dati ci restituiscono un peggioramento dello stato di salute del nostro sistema sanitario provinciale. Una rilevazione che purtroppo tutti i trentini fanno quotidianamente sulla loro pelle.

Non ci rallegriamo certo per questo, perché per il Partito Democratico del Trentino la tutela della salute dei cittadini è una delle priorità più rilevanti. Diciamo solo che sono anni e anni che chiediamo di presidiare la salute e la sanità con massima attenzione, facendo leva sull’Autonomia, soprattutto per garantire attrattività al sistema per acquisire professionisti, invece di perderli, visto che la madre di tutti i problemi risiede nella carenza di risorse umane.

Nulla, nessuna programmazione, nessuna leva efficace per attrarre personale, ritardo sugli investimenti per potenziare il territorio. Al contrario abbiamo assistito, un po’ per pura incompetenza e un po’ per una volontà politica precisa, ad un sempre più evidente processo di privatizzazione della sanità.

Invece di autocelebrarsi e nascondersi dietro a battaglie di bandiera come quella dei punti nascite si sarebbe dovuto lavorare per evitare di ritrovarci qui. Adesso è ora di smetterla con gli slogan, guardare in faccia la realtà e rimboccarsi le maniche per evitare che la sanità pubblica e universalistica salti del tutto.

*

Alessandro Dal Ri – Segretario provinciale Partito Democratico del Trentino