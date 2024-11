PD TRENTINO * “LA LIBERTÀ DELLE DONNE È AUTONOMIA ECONOMICA”: «A TRENTO IL CONVEGNO, SABATO 30/11 ORE 10.30»

10.33 - giovedì 28 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dal Rendiconto Inps emerge su tutto una realtà: questo Governo non sta facendo niente per rimuovere gli ostacoli che le donne incontrano per raggiungere l’autonomia, né per rendere meno discriminatorio e segregante il mercato del lavoro. La disparità retributiva tra uomini e donne, che Inps attesta in ogni settore del lavoro dipendente, è un’enorme ingiustizia sociale e un freno per lo sviluppo che la destra al governo, pur guidata da una donna, non riesce a vedere.

Da ciò deriva la totale mancanza in manovra di misure che potrebbero incidere sul divario di retribuzione e di reddito, compreso quello pensionistico, nonostante sia ormai chiaro che l’autonomia di reddito per le donne è anche prevenzione e salvaguardia di uscita da situazioni di violenza domestica. La destra ignora la stima del Fondo monetario internazionale per cui il gender pay gap ci costa l’11% del PIL ogni anno, così come ignora la condizione di subalternità della maggioranza delle donne in questo Paese.

Per affrontare queste problematiche, la Conferenza delle Donne Democratiche del Trentino organizza un convegno intitolato “La libertà delle donne è autonomia economica”, in programma questo sabato 30 novembre alle ore 10.30 presso l’Auditorium di via Giusti 35 a Trento.

Di seguito il programma completo

Saluti:

Segretario PD provinciale

Portavoce donne trentine

Portavoce donne altoatesine

Interverranno:

Luisa Gnecchi, componente Consiglio di Amministrazione Inps nazionale

Roberta Mori, portavoce nazionale delle Democratiche

Sara Ferrari, Deputata Pd, Commissione Femminicidio

Minella Chilà, delegata alla Conferenza nazionale Democratiche

Nadia Martinelli, Presidente Associazione Donne in Cooperazione

Claudia Gasperetti, movimento Donne Impresa Confartigianato

Sandra Dorigotti, presidente Alfid

Annalisa Santin, Uil – Pari Opportunità e Politiche di genere

Modera :

Sara Alouani, giornalista de “Il T Quotidiano”