PD – TRENTINO * EUROPEE: «L’ON. BOLDRINI OGGI 3/6 A ROVERETO CON GIULIA ROBOL (ORE 16.30), A TRENTO CON SARA FERRARI (18.00)»

12.07 - lunedì 3 giugno 2024

Boldrini oggi a Rovereto con Giulia Robol e a Trento con Sara Ferrari. L’onorevole Laura Boldrini, deputata PD e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, toccherà oggi due tappe in Trentino. Alle 16.30 è prevista a Rovereto una conferenza stampa in sostegno della candidata sindaca del centro sinistra Giulia Robol. Saranno presenti la candidata stessa e la deputata Sara Ferrari, in corsa per le europee nel collegio nord-est con la lista del PD. Appuntamento nella sede del comitato elettorale di Robol, in via Rialto 1.

Alle 18.00 Boldrini si sposterà a Trento, in piazza D’Arogno, per l’evento “Tutti gli occhi su Rafah”. Laura Boldrini e Sara Ferrari, che a marzo scorso hanno fatto parte della delegazione di parlamentari, giornalisti e operatori di ONG e dell’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (AOI) che si è recata al valico di Rafah, affronteranno il tema della pace in Medio Oriente alla luce della loro esperienza personale e degli sviluppi delle ultime settimane. In caso di pioggia, l’evento si sposterà presso l’hotel America.