PD TRENTINO E CIRCOLI LEVICO E PERGINE * PANAROTTA: ZANELLA – INDIRLI – CASAGRANDE, «BANDO DESERTO, OPPORTUNITÀ DI INVESTIRE IN UN MODELLO DI SVILUPPO TURISTICO LENTO»

21.38 - giovedì 31 ottobre 2024

Alla fine anche chi aveva manifestato interesse per la gestione e il rilancio degli impianti in Panarotta ha desistito. Il bando di Trentino Sviluppo è andato deserto. Speriamo che ciò sia dovuto alla presa d’atto da parte delle preannunciate cordate di imprenditori che il cambiamento climatico è inarrestabile e che è inutile accanirsi, ma servono misure di adattamento anche nell’ambito turistico e nelle modalità con le quali vivere la montagna sotto una certa quota.

Ecco perché riteniamo che questa sia una straordinaria occasione per sperimentare un modello nuovo di sviluppo turistico di media montagna, slegato dallo sci alpino e destagionalizzato. È assolutamente necessario andare in questa direzione, perché nei prossimi anni aumenteranno le stazioni sciistiche di bassa quota dove anche l’innevamento artificiale sarà insostenibile ed è necessario non farsi trovare impreparati.

L’assessore Failoni, Trentino Sviluppo, l’APT e i Comuni, in alleanza con imprenditori interessati, investano in un progetto innovativo che è tutto da costruire che veda nella Panarotta un laboratorio di innovazione del turismo trentino con proposte sui dodici mesi che contemplino attività outdoor e culturali, percorsi turistici ed enogastronomici. Il tutto all’insegna di un turismo lento e a misura di territorio. Qualcosa di diverso che proprio nell’originalità e nella sostenibilità della proposta potrebbe averla la sua attrattività.

Paolo Zanella

Consigliere provinciale del Partito Democratico del Trentino

Maurizio Indirli

Segretario del circolo PD Levico – Laghi

Mirko Casagrande

Segretario del circolo PD Pergine