PD – TRENTINO * COMUNE RIVA DEL GARDA: « CAOS ED AGGRESSIVITÀ, SINDACO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIMOSTRANO DI NON RISPETTARE LA DEMOCRAZIA »

13.07 - mercoledì 03 agosto 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

CONSIGLIO COMUNALE RIVA DEL GARDA: CAOS E AGGRESSIVITÀ AL POSTO DELLA DEMOCRAZIA

La questione della ciclovia del Garda, al centro di una mozione proposta dai consiglieri comunali del Pd (Zanoni, Bertoldi e Chizzola) ha fatto scoppiare le molte contraddizioni di una gestione istituzionale del Comune di Riva del Garda non proprio ortodossa e tanto meno democratica. In breve i consiglieri del Pd hanno presentato una mozione in merito allo stanziamento nella manovra di bilancio del Comune di 2,5 milioni per il primo tratto della ciclovia, non portato in discussione con le minoranze e neppure condiviso con la cittadinanza.

L’ennesimo accaduto spiacevole con cui la Sindaca e il Presidente del Consiglio comunale dimostrano di non rispettare i principi basilari della democrazia.

Un vuoto grave di conoscenza della governance di un comune, ma soprattutto di una comunità per la precisione. Ieri durante la conferenza dei capigruppo alla richiesta di spiegazioni (avanzata dai consiglieri del Pd) sul rifiuto di una convocazione in merito alla questione della ciclovia, si è rasentato l’orrore: dalla discussione si è passati direttamente alle minacce a due consiglieri e a un’ aggressione fisica da parte di un consigliere della maggioranza (Vittorio Ferraglia, Lega) che ha messo le mani in faccia ad no un collega della minoranza (Gabriele Bertoldi, Pd).

Il Partito democratico del Trentino stigmatizza tale accaduto ed è determinato a bloccare ogni ulteriore lesione della democrazia nella gestione pubblica del bene comune.

Un passo indietro da un sistema riuscito di etica istituzionale e valori democratici che hanno permesso alla nostra provincia di essere un esempio concreto e felice del principio di sussidiarietà.

*

Capogruppo PDT cons.a Sara Ferrari

Lucia Maestri: segretaria Pdt

Minella Chilà: presidente Pdt