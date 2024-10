PD – TRENTINO * COMUNALI TRENTO: I PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE, «DISPIACIUTI PER LE DECISIONI DEI COLLEGHI, NOI CONTINUIAMO A RICONOSCERCI NEL PROGETTO 2020»

18.56 - giovedì 24 ottobre 2024

I presidenti di circoscrizione: “Dispiaciuti per le decisioni personali dei nostri colleghi, ma noi continuiamo a riconoscerci nel progetto del 2020 e nel sindaco Franco Ianeselli”.

Come presidenti di circoscrizione, prendiamo atto con dispiacere delle decisioni personali dei nostri colleghi, avendo condiviso un’esperienza amministrativa importante in anni tutt’altro che facili. Basti pensare all’esordio di questa legislatura, in piena pandemia, con la difficile gestione del post Covid, alle difficoltà delle famiglie, ai problemi derivanti da crisi generali che vanno oltre i confini e le responsabilità locali e addirittura nazionali.

In tale situazione, complessa e sfaccettata, l’amministrazione comunale di cui siamo parte ha cercato di attivare tutte le leve che erano a disposizione: l’abbattimento delle rette degli asili nido, il potenziamento dei sostegni agli esercizi commerciali, all’avvio di numerosi progetti finanziati dal Pnrr, il rafforzamento della cura per il territorio, tramite anche l’aumento delle risorse a disposizione delle Circoscrizioni per il sostegno all’associazionismo e all’attività comunitaria. Tutto questo, pur con la fatica e i limiti oggettivi dell’azione amministrativa, che deve fare i conti con problemi di risorse, di personale e anche di contesto.

Sappiamo che, per occuparsi degli interessi pubblici, serve il dialogo. Sappiamo bene, come interlocutori delle nostre comunità, che il confronto a volte scontenta un po’ tutti, ma allo stesso tempo solo la mediazione garantisce equilibrio e giustizia nella diversità di posizioni e bisogni.

Noi continuiamo a riconoscerci nel cantiere politico avviato nel 2020. Ci riconosciamo in un progetto politico che ci ha visti impegnati e uniti, pur nelle difficoltà dei tempi e vogliamo proseguire in un lavoro che ha garantito a Trento e ai suoi abitanti sostenibilità economica, sociale, ambientale.

Abbiamo una città che, nel 2024, è diventata capitale europea del volontariato; che è ai vertici degli indicatori e delle classifiche per qualità della vita, tutela dell’ambiente, qualità dei servizi; una città nella quale il 95,4% dei cittadini di Trento si dichiara contento di vivere, come è emerso recentemente da un’indagine della Commissione europea con il contributo dell’Istat, una percentuale che pone il capoluogo in cima alle 85 città europee analizzate. Infine, una città che alle recenti elezioni europee ha confermato un grande apprezzamento per il centrosinistra. Per questo continueremo a riconoscerci e a sostenere l’amministrazione di centrosinistra autonomista, che ha riconfermato la fiducia al sindaco Franco Ianeselli.

Alex Benetti

Presidente circoscrizione Bondone

Errico di Pippo

Presidente circoscrizione Oltrefersina

Mariano Ferrari

Presidente circoscrizione San Giuseppe

Gianna Frizzera

Presidente circoscrizione Gardolo

Andrea Vilardi

Presidente circoscrizione Argentario

Sergio Casetti

Presidente circoscrizione Povo

Camilla Giuliani

Presidente circoscrizione Ravina Romagnano