PD – TRENTINO / CIRCOLO RAVINA E ROMAGNANO * VIABILITÀ TRENTO SUD: «CAVALCAVIA, NON SONO STATI RISPETTATI GLI IMPEGNI PRESI DALLA PAT»

Il Circolo del Partito Democratico di Ravina e Romagnano intende esprimere una vibrante riprovazione per quanto accaduto e sta ancora accadendo in merito alla modifica della viabilità di Trento Sud. Non sono stati rispettati gli impegni presi dall’amministrazione provinciale illustrati nell’apposita assemblea pubblica tenutasi a Ravina in maggio alla presenza del presidente Fugatti.

I lavori per l’abbattimento del cavalcavia della tangenziale e la costruzione del nuovo ponte sarebbero dovuti iniziare due mesi fa, una volta ultimata la bretella della tangenziale attorno al cavalcavia, oltre alla doppia corsia sulla rotonda davanti all’autostrada per snellire il traffico.

Il 2 settembre la Provincia decideva la chiusura del ponte di Ravina e del cavalcavia della tangenziale senza aver completato la bretella, deviando il traffico in via al Desert ed è ancora così. Come se ciò non bastasse nella stessa data decideva di effettuare lavori sul ponte di Mattarello mettendo un semaforo con un senso unico alternato.

Se non fosse la dimostrazione di una totale imperizia verrebbe da sospettare che tale operazione fosse voluta per mettere in difficoltà l’amministrazione comunale e il Sindaco Ianeselli in vista delle prossime elezioni amministrative.

Riteniamo doverose le scuse ai cittadini trentini da parte dell’amministrazione provinciale per i grossi disagi provocati e il pagamento dei ritardi sul lavoro causati da tali improvvide decisioni. Tutto ciò ci fa temere sia per la durata complessiva dei lavori sia a cosa accadrà quando ci saranno i grandi eventi musicali tanto cari al Presidente Fugatti.

Roberto Menegaldo

Segretario del Circolo PD Ravina Romagnano