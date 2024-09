PD – TRENTINO * AUTONOMIE SPECIALI: MANICA E DE BERTOLINI, «RIFORMA DEGLI STATUTI, GIORGIA MELONI RINNEGA GLI IMPEGNI ASSUNTI»

15.27 - lunedì 9 settembre 2024

Con la consueta elegante diplomazia, Fratelli d’Italia, in un colpo solo, riesce a smentire sé stessa e manda in archivio l’accordo sul quale si regge risicatamente la maggioranza provinciale di Bolzano e la Giunta regionale.In un intervista, il partito di Giorgia Meloni rinnega infatti, con tutta evidenza, gli impegni assunti in tema di riforma degli Statuti delle autonomie speciali e soprattutto cancella il principio dell’intesa, vero perno di quegli accordi.Lo fa con la voce non secondaria del Presidente della Commissione dei Sei, on. Urzì.

Dopo un anno di attese ed approfondimenti, peraltro incomprensibilmente gestiti dentro un’aura di segretezza che non depone in favore del dibattito democratico, sembra che il disegno di legge, presentato al Governo dal Presidente Kompatscher, anche a nome dei suoi Colleghi e delle Regioni a Statuto speciale e della Provincia aut. di Trento, debba essere riscritto in toto, rinunciando a quel principio d’intesa sul quale l’intera proposta legislativa si regge.

Mentre F.d.I. sostiene l’autonomia differenziata ma non si impegna sui “livelli essenziali delle prestazioni”, sfodera un mai dimenticato centralismo e nega alle autonomie speciali un passo essenziale nel processo di tutela e di sviluppo delle stesse.

Chi si fida ormai di simili coerenze? Nel silenzio assordante dei partner trentini di maggioranza, si consuma così una pagina tristissima per la nostra autonomia e per il suo futuro, mentre le solenni parole pronunciate solo lo scorso 5 settembre sull’intangibilità e sulle prospettive dell’autonomia speciale sono già diventate nebbia e fumo che oscurano ogni memoria.

Il Presidente Provinciale del Gruppo cons. PD del Trentino – Alessio Manica

Il Presidente Regionale del Gruppo Reg. PD – Andrea de Bertolini