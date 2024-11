PD – TRENTINO * ASSEMBLEA PLENARIA ISCRITTI: «MOMENTO FONDAMENTALE PER CONDIVIDERE IDEE, PROPOSTE E ASPETTATIVE (7/12)»

18.21 - venerdì 29 novembre 2024

È in programma l’Assemblea Plenaria degli iscritti, un momento fondamentale per condividere idee, proposte e aspettative che possano guidarci nel modulare e costruire al meglio la nostra proposta politica, per affrontare le sfide che ci attendono.

L’appuntamento è fissato per sabato 7 dicembre presso la Sala di Rappresentanza della Regione (piazza Dante 16 – Trento) dalle ore 9.30 alle ore 13.00. Tra gli altri relatori sarà presente, per seguire l’Assemblea, STEFANO BONACCINI, Presidente del nostro partito ed europarlamentare della circoscrizione Nord-Est che interverrà a conclusione dei nostri lavori.

L’invito è rivolto esclusivamente agli iscritti 2024 ma sarà possibile tesserarsi direttamente in loco, offrendo a chiunque la possibilità di partecipare attivamente.

Poiché la sala ha una capienza massima di 230 posti, verrà data la precedenza a coloro che hanno dato conferma della loro presenza con una e-mail a info@partitodemocraticotrentino.it entro e non oltre venerdì 6 dicembre alle ore 13.

Durante l’assemblea, dopo gli interventi in scaletta, sarà possibile intervenire per un massimo di 3 minuti a testa e verrà data la precedenza agli iscritti che non appartengono agli organi dirigenziali del partito. Al fine di organizzare al meglio la mattinata di confronto, chiediamo gentilmente agli interessati di prenotarsi tramite e-mail a info@partitodemocraticotrentino.it entro e non oltre venerdì 6 dicembre alle ore 13. Nel caso in cui, dopo gli interventi prenotati via e-mail ci sia ancora spazio, sarà possibile prenotare l’intervento direttamente in Assemblea entro le ore 10.30 di sabato mattina.