PD – PSI / GRUPPO CONSILIARE COMUNE TRENTO * SICUREZZA: «FURTI E DANNI NEI RISTORANTI, BASTA STRUMENTALIZZAZIONI DAL CENTRO DESTRA»

09.14 - martedì 16 luglio 2024

Siamo vicini ai ristoratori trentini che nei giorni scorsi hanno subito furti e danni alle strutture dei loro locali.

La sicurezza dei cittadini e cittadine e di tutte le categorie imprenditoriali è un tema di cui l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie competenze, si è fatta sempre carico. Riteniamo quindi strumentali le dichiarazioni di alcuni esponenti della destra che nel tentativo di addossare la colpa al Sindaco sono riusciti a denigrare anche il lavoro della Polizia Locale, accusata di voler “fare cassa” con le multe.

Qual è la loro proposta? Impiegare gli agenti di polizia di locale come fossero Guardie Giurate, fuori da ogni locale? Forse sarebbe meglio che gli esponenti del centro destra non strumentalizzassero questi fatti delittuosi con narrazioni fuorvianti, lasciando che le Forze dell’Ordine in collaborazione con la Polizia locale proseguano le indagini e la loro attività di prevenzione.

Gruppo consiliare PD -PSI Comune di Trento