PD – CIRCOLO CENTRO STORICO PIEDICASTELLO / TRENTO * CHIUSURA POSTE IN CRISTO RE: LA MALFA, «IL BACINO DI RIFERIMENTO È PIÙ AMPIO DEL SOLO RIONE, CHIEDIAMO UN RIPENSAMENTO»

Il circolo PD Centro Storico contro la chiusura delle Poste in Cristo Re. Il circolo PD Centro Storico Piedicastello esprime la preoccupazione degli abitanti del territorio per la notizia dell’imminente chiusura dell’ufficio postale di Via Scopoli 53. Questo servizio pubblico è evidentemente importante, vista la continua coda di utenti che lo frequentano.

Oltre alle persone, anche anziane, che apprezzano di poter recarsi a piedi allo sportello e che sono spaventate dal dover attraversare la ferrovia per arrivare fino in Via Gazzoletti, il bacino di riferimento di questo ufficio è ben più ampio del solo rione di Cristo Re. Si tratta di tutta la nostra circoscrizione n. 12 da Vela e Campotrentino, da Solteri fino a Piedicastello. E poi anche tutti coloro di passaggio che nonostante la carenza dei parcheggi arrivano in via Scopoli, oltre anche ai tanti giovani e studenti che ritirano e scambiano pacchi postali.

Pertanto si sollecita un ripensamento di questo tipo di decisione che finge di essere riorganizzativa. L’on-line esiste ma deve coesistere con il bisogno anche di una presenza fisica di questi servizi. Il circolo Partito Democratico Centro Storico Piedicastello

Andrea La Malfa

Segretario del Circolo Centro Storico Piedicastello