PATTINI E UEZ (CONSIGLIERI COMUNE TRENTO) * ACQUISIZIONE 40% DHE: «SODDISFAZIONE PER LA SCELTA DOLOMITI ENERGIA, VALORIZZA L’AUTONOMIA NEL SETTORE ENERGIA»

Acquisizione del 40% di DHE. Grande soddisfazione per i Consiglieri comunali Alberto Pattini e Tiziano Uez di Autonomisti per Trento per la scelta di Dolomiti Energia di valorizzare l’autonomia nel settore dell’energia idroelettrica, bene fondamentale e sostenibile del futuro.

Attualmente in Trentino ci sono 20 concessioni, di cui due a scavalco con il Veneto, 39 centrali con una produttività di 3.600 Gigawatt annui.

L’energia idroelettrica è una fonte rinnovabile determinante sul territorio provinciale.

Nel futuro si dovranno trovare nuove soluzioni anche a lungo termine. Non si tratta di edificare nuove centrali, ma di potenziare e razionalizzare l’accumulo di energia elettrica con bacini a pompaggio come sostengono gli esperti del settore.

Abbiamo chiesto in data 1 luglio 2024 che l’energia idroelettrica in vendita dagli australiani (40%) diventasse di proprietà unica del Trentino con anche un azionariato diffuso per avere una ricaduta economica sui Trentini come così ieri è avvenuto