PATTINI E UEZ (AUTONOMISTI PER TRENTO) – INTERROGAZIONE * QUARTIERE BOLGHERA: «CHIESA S. ANTONIO, LA POLIZIA URBANA È AL CORRENTE DEL DEGRADO?»

11.10 - martedì 9 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Al Presidente del Consiglio comunale. Interrogazione. Degrado alla chiesa di San Antonio nel quartiere della Bolghera. Premesso che molti cittadini ci hanno segnalato che il sagrato e il perimetro della chiesa di San Antonio, nel rione della Bolghera, giace in una situazione di degrado da parecchio tempo.

La situazione di degrado ormai si è trasferita anche all”interno della chiesa trasformandola anche in vespasiano, per non elencare gli svariati episodi di profanazione sacrilega durante le celebrazioni delle fuzioni religiose.

Sappiamo che il degrado sociale non è sicuramente facile da gestire e da risolvere ma siamo convinti che i luoghi di culto debbano essere tutelati

S’interroga il Sindaco e la giunta per sapere

– se la polizia urbana è al corrente del degrado e blasfemia alla chiesa di San Antonio;

– se s’intende aumentare la presenza del corpo municipale in collaborazione con i Carabinieri e Polizia;

– Ad oggi la Provincia sta concentrando le persone che necessitano accoglienza a Trento mettendo a dura prova i servizi. Quali azioni ha intenzione di adottare il Comune e a che punto è il dialogo con la Pat?

*

Alberto Pattini e Tiziano Uez

Consiglieri comunali – Autonomisti per Trento