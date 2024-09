PATTINI E UEZ (AUTONOMISTI PER TRENTO) – INTERROGAZIONE * PULIZIA IN CITTÀ: «IANESELLI INTENDE AVVIARE L’OPERAZIONE “TOMBINO PULITO”?»

09.04 - mercoledì 25 settembre 2024

Pulizia dei tombini della città. Alcuni concittadini ci hanno fatto notare che sarebbe il caso di avviare una pulizia programmata e costante di tutti i tombini di scarico delle acque pluviali presenti sul territorio comunale.

Ovunque si guardi sono intasati di terra ed erbacce e quindi l’acqua non potrà mai defluire.

In questo stato purtroppo sono inutili e visto che siamo in tempi di continue alluvioni la loro pulizia sarebbe già un passo avanti per garantire la sicurezza della città.

S’interroga il Sindaco e la giunta se s’intende avviare in tempi brevi “un’operazione tombino pulito” con una manutenzione generale.

Consiglieri comunali

Alberto Pattini e Tiziano Uez

Autonomisti per Trento