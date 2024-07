PATTINI E UEZ (AUTONOMISTI PER TRENTO) – INTERROGAZIONE * “AUDITORIUM“ DI VANEZE: «IL SINDACO INTENDE ELIMINARE LE ERBACCE DALLA STRUTTURA?»

15.23 - martedì 30 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Manutenzione dell’Auditorium di Vaneze – monte Bondone. Dopo venti anni di abbandono.

s’interroga il Sindaco e la giunta per sapere:

se si ritiene far riparare dal lattonere l’Insegna “Auditorium” tormentata dai temporali.

se si ritiene di sostituire i compluvi esterni di raccolta del piazzale .

se si ritiene effettuare la chiusura del buco lungo la strada di proprietà privata per metterla in sicurezza.

se si ritiene eliminare le erbacce dalla struttura.

*

Consiglieri comunali Alberto Pattini e Tiziano Uez

Autonomisti per Trento