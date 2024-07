PATTINI E UEZ (AUTONOMISTI PER TRENTO) * ELEZIONI COMUNALI 2025: «RAGGIUNTO L’ACCORDO PROGRAMMATICO CIVICO CON LA LISTA “IANESELLI SINDACO”»

07.21 - venerdì 5 luglio 2024

Si comunica che ieri sera è stato raggiunto un accordo programmatico civico tra Autonomisti per Trento e la lista “Ianeselli sindaco”, che si presenteranno insieme alle prossime elezioni comunali, previste a maggio 2025. Per noi lista civica significa non solo candidarsi alle elezioni senza essere espressione diretta di un partito politico. Crediamo infatti che il civismo consista nell’occupare lo spazio politico del moderatismo, considerato come un metodo, un modello, come ricerca continua di una prassi di tolleranza, prudenza ed equilibrio. Per noi essere moderati significa capacità di conciliare i contrasti, rifuggere gli estremismi e gli eccessi e preferire costantemente la concretezza delle soluzioni all’enfatizzazione dei problemi. L’alleanza con la lista “Ianeselli sindaco” ci consentirà di esprimere all’interno della coalizione questi valori insieme agli ideali autonomisti che da sempre fanno parte della nostra storia.

Alberto Pattini e Tiziano Uez

Autonomisti per Trento