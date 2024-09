PATTINI E UEZ (AUTONOMISTI PER TRENTO) * DECORO URBANO: «BENE IL PIANO RICHIESTO A DOLOMITI AMBIENTE, PER OTTIMIZZARE LA PULIZIA DI STRADE E AIUOLE»

09.17 - martedì 24 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Era necessario attuare un piano straordinario tra Comune e Dolomiti Ambiente per il recupero della città al decoro dopo le numerose interrogazioni e segnalazioni (circa una trentina in 5 mesi) presentate dai consiglieri comunali Alberto Pattini e Tiziano Uez di Autonomisti per Trento.

Otto nuovi assunti, spazzino di quartiere e delle aiuole, turni triplicati la domenica, pulizia dei marciapiedi, manutenzione delle aiuole, lavaggi delle strade, maggiori controlli per contrastare gli incivili che gettano rifiuti.

Nel piano di potenziamento della pulizia è compreso anche l’incremento dei cestini stradali nelle circoscrizioni. Inoltre sono state acquistate nuove attrezzature: una mini lavastrade elettrica e un motocarro elettrico, entrambi silenziosi e a basso impatto ambientale.

Infine, è stato potenziato il servizio degli accertatori ambientali: ad oggi sono sei gli addetti che, grazie a controlli più frequenti e capillari, contrastano l’abbandono di rifiuti, la raccolta differenziata non corretta, l’esposizione dei contenitori in luoghi o giorni diversi da quelli stabiliti. Esprimiamo la nostra soddisfazione per il piano decoro richiesto a Dolomiti Ambiente dal Sindaco Franco Ianeselli e dall’Assessora Giulia Casonato e per aver dato ascolto alla nostre numerose richieste in aula consigliare.

*

Alberto Pattini e Tiziano Uez

Autonomisti per Trento